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To warto wiedzieć

Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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Tusk
Tusk cytował wyjaśnienia świadka w śledztwie Zondacrypto
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
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Po burzliwych obradach Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie trzech podejrzanych w śledztwie w sprawie afery Zondacrypto. Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w sobotę 5 września.

1. Kolejne odsłony kryptoafery

W piątek Sejm znów nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Za odrzuceniem głosowało 241 posłów, 198 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Głosownie poprzedziły burzliwe obrady, podczas których Donald Tusk zacytował z mównicy sejmowej wyjaśnienia kluczowego świadka w śledztwie Zondacrypto, w tym te dotyczące roli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zgodnie ze słowami premiera świadek miał też uzyskać zapewnienie "ułaskawienia" przez Nawrockiego. Tusk nie podał nazwiska.

W piątek reporter "Superwizjera" Michał Fuja i dziennikarz WP Szymon Jadczak ujawnili z kolei, że były minister sprawiedliwości sam zwrócił się o pieniądze do szefa giełdy kryptowalut Przemysława Krala, gdy kierownictwo PiS odmówiło jego fundacji zgody na własną zbiórkę. Pośrednikiem był Artur Chodziński, były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Maciej Berek wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego

Za jego kandydaturą zagłosowało 226 posłów. Za zgłoszonym przez PiS Arturem Kotowskim opowiedziało się 184 parlamentarzystów. 27 zagłosowało przeciwko wszystkim kandydatom. 

Wybór Berka na sędziego TK poprzedziła żywiołowa debata. Wątpliwości wysuwali między innymi posłowie PiS. Głos zabrał też szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, według którego kandydatura Berka "z powodów formalnych nie powinna być procedowana".

3. Areszt dla podejrzanych w sprawie Zondacrypto

Jaromira W., Anna P. i Rafał Zaorski (obrońca wyraził zgodę na podawanie nazwiska) zostali doprowadzeni do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w czwartek wieczorem. Tam usłyszeli zarzuty w związku z aferą Zondacrypto.

Prokuratura wnioskowała o tymczasowe areszty dla całej trójki. Posiedzenie sądu w tej sprawie trwało całą noc. W piątek rano ogłoszono, że sąd do wniosku się przychylił.

4. W prognozach widać upał

Nadchodzący weekend zapowiada się dość chłodno, wietrznie i deszczowo, możliwe są także burze. W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 stopni w centrum kraju, do 23 stopni na Podkarpaciu. W niedzielę słupki rtęci wskażą od 18 stopni na wschodzie i w centrum kraju, do 21 stopni na południowym zachodzie.

Na początku kolejnego tygodnia temperatura zacznie stopniowo rosnąć.

5. Spór o Tosię. Joanna Jabłczyńska przeprasza Katarzynę Grocholę

Joanna Jabłczyńska zasugerowała w ubiegłą sobotę, że nie powróci do roli Tosi w ekranizacji nowej powieści Katarzyny Grocholi "Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później", bo "podmiot, który wykłada bardzo duże pieniądze na najnowszą produkcję, ma swoją kandydatkę na Tośkę".

W odpowiedzi Grochola zapowiedziała kroki prawne. W czwartek Jabłczyńska otrzymała wezwanie przedsądowe. Tego samego dnia przeprosiła pisarkę, publikując oświadczenie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Maciej BerekDonald TuskKarol NawrockiKryptoaktywaKryptowalutypogodaTrybunał KonstytucyjnyPrzemysław KralZbigniew Ziobro
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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