TO WARTO WIEDZIEĆ Rozmowy w sprawie bazy USA w Polsce, kolejne alerty RCB, MSZ odpowiada na groźby Rosji Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Stała baza armii USA w Polsce. Cezary Tomczyk: jesteśmy blisko finalnej decyzji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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1. Alerty RCB na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali w niedzielę po południu alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiała wiadomość. Około pół godziny później alarm został odwołany.

Kolejny alert o tej samej treści został wysłany do mieszkańców województwa lubelskiego w poniedziałek nad ranem. Po około 30 minutach został odwołany.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Alert RCB o ataku na terenie Ukrainy odwołany

2. Finalizacja rozmów w sprawie bazy USA w Polsce

Jesteśmy blisko finalnej decyzji o utworzeniu w Polsce stałej bazy armii USA - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Uściślił, że rozmowa z Amerykanami dotyczy obecnie spraw technicznych.

Tomczyk przypomniał, że rząd spodziewa się ogłoszenia ostatecznej decyzji w grudniu, kiedy zostanie dokonany strategiczny przegląd obecności wojsk USA w Europie. Wcześniej na naszej antenie mówiła o tym wiceministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Jesteśmy blisko finalnej decyzji" Fakty po Faktach

3. Kanclerz Niemiec z wizytą w Kijowie

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przyjechał w niedzielę do Kijowa. Na wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział, że Niemcy przekażą Ukrainie pomoc wojskową o wartości ponad miliarda euro. Ma objąć między innymi produkcję dronów i dostawy broni dalekiego zasięgu.

4. Polscy dyplomaci zostają w Kijowie mimo rosyjskich gróźb

Rosja ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed dalszym przebywaniem w Kijowie, zapowiadając dalsze ataki na ukraińskie miasta. W odpowiedzi polskie MSZ zapewniło, że nie planuje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. W opublikowanym oświadczeniu podkreślono, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę, jej prawo do samostanowienia i integralności terytorialnej.

"Jestem wdzięczny Radosławowi Skorskiemu oraz wszystkim naszym polskim kolegom za tę wiadomość pełną siły, jedności i zaangażowania" - napisał ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

5. Tragiczny wypadek w Nowym Sączu

Kierowca śmiertelnie potrącił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który przechodził przez ulicę z psem. Do zdarzenia doszło na Alei Piłsudskiego w Nowym Sączu. Na nagraniu widać, że siła uderzenia była tak duża, że pieszego wyrzuciło w powietrze.

21-letni kierowca Volkswagena został zatrzymany. Był trzeźwy. W poniedziałek ma zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego, wtedy też podjęta zostanie decyzja dotycząca środków zapobiegawczych.