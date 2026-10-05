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TO WARTO WIEDZIEĆ

Rozmowy w sprawie bazy USA w Polsce, kolejne alerty RCB, MSZ odpowiada na groźby Rosji

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Amerykańscy żołnierze w Polsce
Stała baza armii USA w Polsce. Cezary Tomczyk: jesteśmy blisko finalnej decyzji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
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RCB wysłało kolejne alerty w związku z atakiem na Ukrainę. Wiceszef MON ogłosił postępy negocjacjach nad utworzeniem stałem amerykańskiej bazy w Polsce. Kanclerz Niemiec zapowiedział w Kijowie nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 5 października.

1. Alerty RCB na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali w niedzielę po południu alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiała wiadomość. Około pół godziny później alarm został odwołany.

Kolejny alert o tej samej treści został wysłany do mieszkańców województwa lubelskiego w poniedziałek nad ranem. Po około 30 minutach został odwołany.

2. Finalizacja rozmów w sprawie bazy USA w Polsce

Jesteśmy blisko finalnej decyzji o utworzeniu w Polsce stałej bazy armii USA - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Uściślił, że rozmowa z Amerykanami dotyczy obecnie spraw technicznych.

Tomczyk przypomniał, że rząd spodziewa się ogłoszenia ostatecznej decyzji w grudniu, kiedy zostanie dokonany strategiczny przegląd obecności wojsk USA w Europie. Wcześniej na naszej antenie mówiła o tym wiceministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

"Jesteśmy blisko finalnej decyzji"
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"Jesteśmy blisko finalnej decyzji"

Fakty po Faktach

3. Kanclerz Niemiec z wizytą w Kijowie

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przyjechał w niedzielę do Kijowa. Na wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział, że Niemcy przekażą Ukrainie pomoc wojskową o wartości ponad miliarda euro. Ma objąć między innymi produkcję dronów i dostawy broni dalekiego zasięgu.

4. Polscy dyplomaci zostają w Kijowie mimo rosyjskich gróźb

Rosja ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed dalszym przebywaniem w Kijowie, zapowiadając dalsze ataki na ukraińskie miasta. W odpowiedzi polskie MSZ zapewniło, że nie planuje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. W opublikowanym oświadczeniu podkreślono, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę, jej prawo do samostanowienia i integralności terytorialnej.

"Jestem wdzięczny Radosławowi Skorskiemu oraz wszystkim naszym polskim kolegom za tę wiadomość pełną siły, jedności i zaangażowania" - napisał ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

5. Tragiczny wypadek w Nowym Sączu

Kierowca śmiertelnie potrącił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który przechodził przez ulicę z psem. Do zdarzenia doszło na Alei Piłsudskiego w Nowym Sączu. Na nagraniu widać, że siła uderzenia była tak duża, że pieszego wyrzuciło w powietrze.

21-letni kierowca Volkswagena został zatrzymany. Był trzeźwy. W poniedziałek ma zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego, wtedy też podjęta zostanie decyzja dotycząca środków zapobiegawczych.

Źródło: tvn24.pl
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Najważniejsze informacjeWojna w UkrainieUkrainaMinisterstwo Obrony NarodowejKijówMinisterstwo Spraw ZagranicznychNowy Sącz
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