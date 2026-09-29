Polska Liczne alerty RCB, interwencja policji w Wąbrzeźnie, incydent na lotnisku w Modlinie Adam Styczek |

Wąbrzeźno. 13-latek planował atak w szkole. Miał bagnet i tasak Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Stargard

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Rosyjskie ataki przy granicy z Polską, ogłoszono alerty RCB

Rosyjski dron odrzutowy uderzył niedaleko przejścia granicznego w Dorohusku, w pobliżu miejscowości Jagodzin w zachodniej Ukrainie. Przejście graniczne zostało ewakuowane.

Mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali w jeden dzień trzy alerty RCB informujące o poderwaniu polskiego lotnictwa. O północy na krótko ogłoszono kolejne ostrzeżenie.

Zatrzymany nastolatek. Planował atak na szkołę

Policjanci z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim zatrzymali 13-latka, który miał planować atak w swojej szkole. W poniedziałek rano weszli do mieszkania, w którym znaleźli spakowany do plecaka bagnet oraz tasak.

Nastolatek w wakacje miał też zabić tasakiem kilka kotów. Policjantom wskazał miejsca, gdzie je zakopał. Przekazali, że przyznał, że w ten sposób uczył się zabijać.

Incydent na lotnisku w Modlinie

Samolot szkoleniowy wylądował bez wypuszczonego podwozia na lotnisku w Modlinie pod Warszawą. Maszyna należy do prywatnej szkoły latania. Twarde lądowanie zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Droga startowa była zamknięta przez około dwie godziny. W wyniku tego zdarzenia rejs z Malty przekierowano na Lotnisko Chopina, a drugi rejs - z Londynu - był opóźniony.

Tusk zapowiada "deser" w sprawie toczących się śledztw

Donald Tusk opublikował nagranie, które rozpoczął od recytacji fragmentu "Lokomotywy", wiersza autorstwa Juliana Tuwima. (…) Zobaczcie na liczby: 314 spraw w toku. W 152 sprawach przedstawiono zarzuty 678 podejrzanym. Łącznie 1598 zarzutów. I zabezpieczono majątek o wartości ponad 484 milionów złotych - wymieniał Tusk, ale nie sprecyzował, które sprawy ma na myśli. Premier zakończył, przypominając: - Mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko żurek.

Na wpis zareagował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Żniwa się skończyły, ale zaczynają się wykopki. Nie ma żadnej przerwy od roboty. Nie można państwa traktować jak prywatnego folwarku, eldorado dobiegło końca. Wyjaśnimy każdą aferę do spodu" - napisał.

Żniwa się skończyły, ale zaczynają się wykopki... nie ma żadnej przerwy od roboty. Nie można państwa traktować jak prywatnego folwarku, eldorado dobiegło końca. Wyjaśnimy każdą aferę do spodu. https://t.co/JjwOnD11fP — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 28, 2026 Rozwiń Źródło: X

Porażka piłkarskiej reprezentacji Polski

Polska przegrała ze Szwecją 1:3 (1:1) w meczu 2. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, który odbył się w Solnie. Bramki dla gospodarzy zdobyli Benjamin Nygren, Yasin Ayari i Viktor Gyokeres, a dla Biało-Czerwonych Sebastian Szymański.

Szwecja, która w pierwszej kolejce pokonała Rumunię 2:1, prowadzi w tabeli. Druga jest Bośnia i Hercegowina z czterema punktami. Polacy mają jeden, a Rumunia - zero.