TO WARTO WIEDZIEĆ Katastrofa kolejowa, nowe ceny paliw, Izrael po wyborach Adam Styczek |

Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Relacja Michała Gołębiowskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CHEMA MOYA/PAP/EPA

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Katastrofa kolejowa w Hiszpanii

Między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo w Hiszpanii doszło do zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości przewoźników Renfe i Iryo. Oba jechały z Madrytu w kierunku Sewilli. Oficjalnie lokalne władze potwierdziły, że nie żyje 68 osób. Władze regionu Kastylia-La Mancha zastrzegły jednak, że bilans ofiar może wzrosnąć.

Hiszpański minister transportu Oscar Puente poinformował w środę o przyczynie wypadku.

Nowe ceny paliw

W czwartek benzyna Pb98 będzie droższa, a benzyna Pb95 i olej napędowy tańsze w porównaniu ze środą.

W czwartek ceny maksymalne paliw to: Pb95 - 6,53 zł za litr, Pb98 -7,37 zł za litr, ON - 8,20 zł za litr.

Żaden z bloków nie uzyskał większości w Knesecie

Wstępne wyniki wyborów w Izraelu wskazują na przewagę bloku premiera Benjamina Netanjahu nad opozycją, ale nie dają mu większości. To może oznaczać początek negocjacji koalicyjnych lub prób utworzenia rządu mniejszościowego.

- Musimy zrobić wszystko, by uniknąć kolejnych wyborów - zaapelował prezydent Icchak Hercog. Korespondent TVN24 Maciej Woroch przedstawił możliwe powyborcze scenariusze.

Orlen zawiadomił prokuraturę w sprawie Obajtka

Orlen złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie Daniela Obajtka - podał dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski. Chodzi o wpis byłego prezesa państwowej spółki na X, w którym załączone zostały zdjęcia firmowych dokumentów.

Pogoda na Wszystkich Świętych

Nadchodzące dni w pogodzie upłyną pod znakiem pochmurnej i mglistej aury. Bliżej dnia Wszystkich Świętych zwiększy się ryzyko słabych opadów.

W niedzielę na zachodzie pojawią się większe przejaśnienia, a temperatura może tam przekroczyć 10 st. C. Tym samym Polska zostanie wyraźnie podzielona synoptycznie: na uwięzioną w chłodzie i chmurach część wschodnią oraz cieplejszą, rozjaśniającą się część zachodnią.

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Na publiczne egzekucje przychodziły całe rodziny. Pod szubienicami urządzano pikniki, sprzedawano kanapki i lemoniadę, wygłaszano płomienne kazania. Śmierć skazańców miała być przestrogą, ale stała się widowiskiem. Z czasem szafoty zniknęły z placów. Amerykanie przestali patrzeć na egzekucje, ale czy przestali je popierać?

Więcej na ten temat przeczytasz w tekście Moniki Winiarskiej: