Centrum serwisowe w Polsce, zeznania o Nawrockim, decyzja Tuska
W Polsce powstanie centrum serwisowe dla rakiet do Patriotów
Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła, że centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce. Zaznaczyła, że "sukces nie był oczywisty" i jest efektem "wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu".
Polska zapracowała na ten sukces - podkreślił ambasador USA w Polsce Tom Rose. Pentagon ocenił, że poprzez inwestycję "sojusznicy wysyłają jasny sygnał". "Ten kamień milowy stanowi bezpośrednią realizację historycznych zobowiązań" - zaznaczono w komunikacie.
Zeznania o Nawrockim
W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza jawna dla opinii publicznej rozprawa w procesie z powództwa Karola Nawrockiego przeciwko właścicielowi Onetu. Chodzi o tekst "Tajemnice Grand Hotelu".
Zeznawała między innymi Natasza Geldon, której relacje stały się podstawą publikacji Onetu. Jak mówiła, pracowała w Grand Hotelu razem z Nawrockim i widywała się z nim w pracy kilka razy w tygodniu. Opisała sytuację, kiedy Nawrocki "odpowiedział, że można sobie dorobić, wprowadzając dziewczyny do gości i jeśli miałabym ochotę, to też mogę się przyłączyć, bo można na boku zarobić".
- Po konfrontacji z Karolem i po tym, jak bez ogródek powiedział, że można pomóc w sprowadzaniu dziewczyn do hotelu i tak sobie dorobić, jakby moją automatyczną oceną było: aha, to jest prostytutka i alfons - brzmiał fragment jej zeznań.
Sąd wyznaczył termin przesłuchania Karola Nawrockiego na 18 stycznia. Rozprawa ma odbyć się w trybie hybrydowym.
Kluczowe fakty w procesie Nawrockiego z Onetem
Bartol rekomendowana na stanowisko ministry funduszy i polityki regionalnej
Premier Donald Tusk przekazał przed posiedzeniem rządu, że po rozmowie z wicemarszałkiem Szymonem Hołownią - z uwagi na to, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w koalicji przypadło Polsce 2050, jeszcze przed podziałem ugrupowania - zaproponuje Agnieszkę Bartol na nową szefową resortu.
Donald Tusk zaznaczył, że konsultował to z wicepremierem, szefem MON i liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrą klimatu Pauliną Hennig-Kloską (Centrum) oraz marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym (Lewica).
Wybory parlamentarne w Izraelu
W wyborach parlamentarnych w Izraelu nie ma wyraźnego zwycięzcy. Likud premiera Benjamina Netanjahu zdobył najwięcej głosów, ale ani blok rządzący, ani opozycyjny nie uzyskał większości parlamentarnej - wynika z sondaży exit poll.
Lider izraelskiej opozycji Gadi Eisenkot wezwał Netanjahu do odejścia z polityki, oceniając, że wyborcy opowiedzieli się za zmianą władzy.
Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 3 listopada posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
"Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce" - przekazał.
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Vivienne Ming, neurobiolożka i autorka książki "Robot-Proof", od dwóch dekad buduje maszyny, które mają wzmacniać ludzi - pomagać stawać się mądrzejszym i przesuwać horyzont naszego myślenia. W Warszawie opowiadała, dlaczego nie ufa sztucznej inteligencji podsuwającej gotowe odpowiedzi.
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