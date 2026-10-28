TO WARTO WIEDZIEĆ Centrum serwisowe w Polsce, zeznania o Nawrockim, decyzja Tuska Adam Styczek |

Centrum serwisowe dla Patriotów w Polsce. Sobkowiak-Czarnecka: to jest jasna gwarancja ze strony NATO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: dpa

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W Polsce powstanie centrum serwisowe dla rakiet do Patriotów

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła, że centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce. Zaznaczyła, że "sukces nie był oczywisty" i jest efektem "wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu".

Polska zapracowała na ten sukces - podkreślił ambasador USA w Polsce Tom Rose. Pentagon ocenił, że poprzez inwestycję "sojusznicy wysyłają jasny sygnał". "Ten kamień milowy stanowi bezpośrednią realizację historycznych zobowiązań" - zaznaczono w komunikacie.

System Patriot, zdjęcie ilustracyjne Źródło zdjęcia: dpa

Zeznania o Nawrockim

W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza jawna dla opinii publicznej rozprawa w procesie z powództwa Karola Nawrockiego przeciwko właścicielowi Onetu. Chodzi o tekst "Tajemnice Grand Hotelu".

Zeznawała między innymi Natasza Geldon, której relacje stały się podstawą publikacji Onetu. Jak mówiła, pracowała w Grand Hotelu razem z Nawrockim i widywała się z nim w pracy kilka razy w tygodniu. Opisała sytuację, kiedy Nawrocki "odpowiedział, że można sobie dorobić, wprowadzając dziewczyny do gości i jeśli miałabym ochotę, to też mogę się przyłączyć, bo można na boku zarobić".

- Po konfrontacji z Karolem i po tym, jak bez ogródek powiedział, że można pomóc w sprowadzaniu dziewczyn do hotelu i tak sobie dorobić, jakby moją automatyczną oceną było: aha, to jest prostytutka i alfons - brzmiał fragment jej zeznań.

Sąd wyznaczył termin przesłuchania Karola Nawrockiego na 18 stycznia. Rozprawa ma odbyć się w trybie hybrydowym.

Kluczowe fakty w procesie Nawrockiego z Onetem

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