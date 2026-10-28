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TO WARTO WIEDZIEĆ

Centrum serwisowe w Polsce, zeznania o Nawrockim, decyzja Tuska

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Centrum serwisowe dla Patriotów w Polsce. Sobkowiak-Czarnecka: to jest jasna gwarancja ze strony NATO
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: dpa
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Zapadła decyzja - w Polsce powstanie centrum serwisowe pocisków PAC-3 dla Patriotów. Odbyła się pierwsza jawna dla opinii publicznej rozprawa w procesie Karol Nawrocki kontra Onet. Premier Donald Tusk zaproponował Agnieszkę Bartol na nową szefową resortu funduszy i polityki regionalnej. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w środę 28 października.

W Polsce powstanie centrum serwisowe dla rakiet do Patriotów

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła, że centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce. Zaznaczyła, że "sukces nie był oczywisty" i jest efektem "wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu".

Polska zapracowała na ten sukces - podkreślił ambasador USA w Polsce Tom Rose. Pentagon ocenił, że poprzez inwestycję "sojusznicy wysyłają jasny sygnał". "Ten kamień milowy stanowi bezpośrednią realizację historycznych zobowiązań" - zaznaczono w komunikacie.

System Patriot, zdjęcie ilustracyjne
System Patriot, zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: dpa

Zeznania o Nawrockim

W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza jawna dla opinii publicznej rozprawa w procesie z powództwa Karola Nawrockiego przeciwko właścicielowi Onetu. Chodzi o tekst "Tajemnice Grand Hotelu".

Zeznawała między innymi Natasza Geldon, której relacje stały się podstawą publikacji Onetu. Jak mówiła, pracowała w Grand Hotelu razem z Nawrockim i widywała się z nim w pracy kilka razy w tygodniu. Opisała sytuację, kiedy Nawrocki "odpowiedział, że można sobie dorobić, wprowadzając dziewczyny do gości i jeśli miałabym ochotę, to też mogę się przyłączyć, bo można na boku zarobić".

- Po konfrontacji z Karolem i po tym, jak bez ogródek powiedział, że można pomóc w sprowadzaniu dziewczyn do hotelu i tak sobie dorobić, jakby moją automatyczną oceną było: aha, to jest prostytutka i alfons - brzmiał fragment jej zeznań.

Sąd wyznaczył termin przesłuchania Karola Nawrockiego na 18 stycznia. Rozprawa ma odbyć się w trybie hybrydowym.

Kluczowe fakty w procesie Nawrockiego z Onetem

Bartol rekomendowana na stanowisko ministry funduszy i polityki regionalnej

Premier Donald Tusk przekazał przed posiedzeniem rządu, że po rozmowie z wicemarszałkiem Szymonem Hołownią - z uwagi na to, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w koalicji przypadło Polsce 2050, jeszcze przed podziałem ugrupowania - zaproponuje Agnieszkę Bartol na nową szefową resortu.

Donald Tusk zaznaczył, że konsultował to z wicepremierem, szefem MON i liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrą klimatu Pauliną Hennig-Kloską (Centrum) oraz marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym (Lewica).

Wybory parlamentarne w Izraelu

W wyborach parlamentarnych w Izraelu nie ma wyraźnego zwycięzcy. Likud premiera Benjamina Netanjahu zdobył najwięcej głosów, ale ani blok rządzący, ani opozycyjny nie uzyskał większości parlamentarnej - wynika z sondaży exit poll.

Lider izraelskiej opozycji Gadi Eisenkot wezwał Netanjahu do odejścia z polityki, oceniając, że wyborcy opowiedzieli się za zmianą władzy.

Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 3 listopada posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. 

"Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce" - przekazał.

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Vivienne Ming, neurobiolożka i autorka książki "Robot-Proof", od dwóch dekad buduje maszyny, które mają wzmacniać ludzi - pomagać stawać się mądrzejszym i przesuwać horyzont naszego myślenia. W Warszawie opowiadała, dlaczego nie ufa sztucznej inteligencji podsuwającej gotowe odpowiedzi.

Więcej na ten temat przeczytasz w tekście Piotra Szostaka:

Buduje cyborgi, ale nie ufa chatbotom. Mieszkała na ulicy
Dowiedz się więcej:

Buduje cyborgi, ale nie ufa chatbotom. Mieszkała na ulicy

Piotr Szostak
Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
USAKarol NawrockiMinisterstwo Funduszy i Polityki RegionalnejIzraelRada Bezpieczeństwa NarodowegoNajważniejsze informacje
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