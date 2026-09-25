WARTO WIEDZIEĆ Atak nożownika, alerty RCB, pożar przy stacji Starlink Oprac. Adam Styczek |

Prokuratorka o przebiegu ataku nożownika w Jarosławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP/EPA

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Atak nożownika w Jarosławiu

Na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu w województwie podkarpackim doszło do ataku na pięć osób z użyciem noża kuchennego. Wśród poszkodowanych są duchowni, jeden z nich nie żyje.

Jeden z duchownych wrócił już do opactwa, pozostałe trzy osoby nadal są w szpitalu. Ta, która była w najcięższym stanie, przeszła dwa zabiegi. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Policja zatrzymała 31-letniego obywatela Ukrainy. Podejrzany nie usłyszał jeszcze zarzutów.

Na terenie opactwa w Jarosławiu 31-letni mężczyzna zaatakował nożem czerech mężczyzn i kobietę Źródło zdjęcia: Piotr Polak/PAP/EPA

Alerty RCB, podrywane myśliwce w Polsce

W czwartek do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w ciągu dnia w sumie trzy alerty związane z rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę. Pierwszy z nich wysłano około godziny 5.40 i odwołano go kilkadziesiąt minut później.

Drugie ostrzeżenie o zagrożeniu pojawiło się około godziny 8 i zostało odwołane po siedmiu godzinach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało trzeci alert wieczorem o godzinie 21.40. Został on odwołany w piątek rano po godzinie 5.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Alert RCB odwołany po kilku godzinach

Pożar przy stacji Starlink na Mazowszu

W środę wieczorem przy instalacji antenowej firmy teleinformatycznej w Woli Krobowskiej (Mazowieckie) wybuchł pożar. Następnego dnia premier Donald Tusk wspomniał o tym "dziwnym zdarzeniu polegającym na podpaleniu infrastruktury umożliwiającej pracę Starlinkom".

Wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział, że "mamy do czynienia z podpaleniem" i dostrzega w tym modus operandi rosyjskich służb. Tomasz Siemoniak stwierdził jednak, że "za wcześnie" jest, żeby wygłaszać takie opinie.

Ostatnie dni kampanii przed przedterminowymi wyborami w Krakowie

Premier Donald Tusk pojawił się w Krakowie na otwartym spotkaniu z senator Moniką Piątkowską, kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa. Poinformował, że polityczka miałaby stworzyć "duet" z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, który ma narzędzia do "umiejętnego wykorzystania wszystkich narzędzi" do wsparcia Krakowa.

Sławomir Pietrzyk, kandydat z ramienia Socjaldemokracji Polskiej, zaproponował podział Krakowa na zaledwie cztery dzielnice, ale z silnymi kompetencjami. Były radny chce, by Kraków wzorował się na Warszawie i wprowadził burmistrzów dzielnic. Poparła go Joanna Senyszyn, która postuluje odebranie Kościołowi blisko tysiąca hektarów terenu. - Trzeba zrobić z Krakowa drugi Watykan - dodała.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat poparli Darię Gosek-Popiołek. Biejat przypomniała interwencje posłanki Lewicy w sprawach ważnych dla Krakowa i opowiedziała, jak przed wyborami z 2019 roku "trzy dni po porodzie rozdawała ulotki". - Jest tytanem pracy - powiedziała.

Mecze reprezentacji Polski w siatkówce i piłce nożnej

Polscy siatkarze powalczą w Mediolanie ze Słoweńcami o awans do finału mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu wywalczonego trzy lata temu w Rzymie.

Z kolei piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna rywalizację w nowej edycji Ligi Narodów, w której debiutuje w dywizji B. Biało-czerwoni w pierwszym spotkaniu zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie.