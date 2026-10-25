najważniejsze informacje Pełczyńska-Nałęcz poza partią, alerty IMGW, Sikorski o Rosji Oprac. Alicja Skiba |

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia Źródło zdj. gł.: Jacek Szydlowski/Forum

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Polska 2050 usuwa Pełczyńską-Nałęcz

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która na początku roku została wybrana przewodniczącą Polski 2050, w sobotę została z tej partii usunięta. Informację przekazał w serwisie X jej poprzednik na tym stanowisku i założyciel ugrupowania, Szymon Hołownia. "Zostałam skazana na wygnanie za myślozbrodnię" - skomentowała na platformie X polityczka. Dzień wcześniej ustąpiła ze stanowiska ministry funduszy i polityki regionalnej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia Źródło zdjęcia: Jacek Szydlowski/Forum

Sikorski o zasobach Rosji

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wskazał, że front w Ukrainie jest statyczny, ale w przyszłym roku zasoby Rosji zaczną się wyczerpywać. Wicepremier wskazał, że rosyjska ofensywa ugrzęzła przy rosnących stratach własnych. Jego zdaniem na morzu brak floty nie przeszkodził Ukrainie w sparaliżowaniu rosyjskiego eksportu zbóż, natomiast w powietrzu Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie, porty oraz zakłady zbrojeniowe, odpierając atak na własne miasta. Jego zdaniem Władimir Putin liczy na to, że najbliższa zima przechyli szalę na jego korzyść.

Silny wiatr w niedzielę

Na niedzielę IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem dla siedmiu województw - dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego. W pierwszym z tych regionów obowiązują alerty drugiego stopnia, w pozostałych jedynie pierwszego. Synoptycy prognozują, że wiatr może osiągnąć prędkość do 75 km/h.

Protesty we Francji

We Francji odbyły się protesty przeciw rosnącym kosztom życia i obcinaniu wydatków na edukację. Demonstracja w Paryżu przebiegała w dużej mierze spokojnie, ale poza stolicą znowu doszło do przypadków grabieży i niszczenia mienia. Szef MSW Laurent Nunez ocenił, że było ich mniej niż w ubiegłym tygodniu. Jak poinformował, zatrzymano prawie 1000 osób. Zastrzegł, że liczba ta wzrośnie.

Fala gniewu w Europie

Protesty odbyły się też w innych krajach. Nie wszędzie było spokojnie. W Portugalii oddziały szturmowe policji użyły siły do usunięcia miasteczka namiotowego. Do starć z policjantami doszło w Hiszpanii i we Włoszech. Były też akty wandalizmu. Są setki zatrzymanych.

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Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Nie można liczyć, że problem sam się rozwiąże - dziecko z nadmierną masą ciała najczęściej staje się dorosłym z chorobą otyłościową. Leczenie otyłości u dzieci wymaga zaangażowania całej rodziny.

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