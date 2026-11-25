Europejski trybunał o Polsce, przyszłość Urbana, były agent CBA z zarzutami
ETPC o Polsce
Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, rozpatrując skargę dotyczącą grupy cudzoziemców przebywających w 2021 roku przy granicy polsko-białoruskiej w pobliżu miejscowości Usnarz Górny, że Polska naruszyła artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Trybunał w orzeczeniu przypomniał, że państwa mają prawo do kontrolowania wjazdu obywateli obcych państw na swoje terytorium, a Europejska Konwencja Praw Człowieka nie uniemożliwia im ograniczania wjazdu, a nawet całkowitego zamknięcia granicy.
Urban dalej selekcjonerem
PZPN oświadczył, że Jan Urban pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Taka decyzja zapadła po wtorkowym spotkaniu z Cezarym Kuleszą w siedzibie związku.
W komunikacie napisano, że po przeprowadzeniu wspólnej analizy prezes PZPN i selekcjoner zgodnie uznali, że współpraca będzie kontynuowana, a sztab szkoleniowy reprezentacji Polski zostanie wzmocniony personalnie.
Chodziński z zarzutami
Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak potwierdziła, że Artur Chodziński - który wyraził zgodę na ujawnienie i publikację jego pełnych danych osobowych i wizerunku - usłyszał zarzuty w związku z aferą Zondacrypto.
Zarzuty dotyczą płatnej protekcji i wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji - poinformowała Prokuratura Krajowa. Zdecydowano również o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec Chodzińskiego tymczasowego aresztu.
Czarnek o Ziobrze
Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek w Radiu Zet stwierdził, że Zbigniew Ziobro byłby kandydatem na ministra w przypadku powrotu PiS do władzy. - Jeśli tylko zdrowie pozwoli, to tak - odpowiedział krótko na pytanie.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24, że Przemysław Czarnek powinien zadeklarować, że niezależnie, kto będzie rządził, Zbigniew Ziobro zostanie sprowadzony do Polski i osądzony.
Nowe nagranie z Krakowa
Prokuratura szuka świadków zdarzenia zarejestrowanego na nagraniu, które obiegło media. Widać na nim przejazd zamachowca z Krakowa, dziewczynkę i strzały, które tuż obok niej odbijają się od fasady budynku.
Nagranie trwa niespełna pół minuty. Prokuratura potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że nagranie jest autentyczne.
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Przenoszenie na inne stanowiska, zabieranie premii i zmuszanie do odejścia - z tym, zdaniem byłych i obecnych pracowników NBP mają mierzyć się nieposłuszni wobec prezesa Adama Glapińskiego. Podpaść może każdy: od członka zarządu do szeregowego pracownika.