Warto wiedzieć Europejski trybunał o Polsce, przyszłość Urbana, były agent CBA z zarzutami Oprac. Adam Styczek |

Wyrok ETPC w sprawie imigrantów na granicy z Białorusią w 2021 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

ETPC o Polsce

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, rozpatrując skargę dotyczącą grupy cudzoziemców przebywających w 2021 roku przy granicy polsko-białoruskiej w pobliżu miejscowości Usnarz Górny, że Polska naruszyła artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Trybunał w orzeczeniu przypomniał, że państwa mają prawo do kontrolowania wjazdu obywateli obcych państw na swoje terytorium, a Europejska Konwencja Praw Człowieka nie uniemożliwia im ograniczania wjazdu, a nawet całkowitego zamknięcia granicy.

Urban dalej selekcjonerem

PZPN oświadczył, że Jan Urban pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Taka decyzja zapadła po wtorkowym spotkaniu z Cezarym Kuleszą w siedzibie związku.

W komunikacie napisano, że po przeprowadzeniu wspólnej analizy prezes PZPN i selekcjoner zgodnie uznali, że współpraca będzie kontynuowana, a sztab szkoleniowy reprezentacji Polski zostanie wzmocniony personalnie.

Chodziński z zarzutami

Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak potwierdziła, że Artur Chodziński - który wyraził zgodę na ujawnienie i publikację jego pełnych danych osobowych i wizerunku - usłyszał zarzuty w związku z aferą Zondacrypto.

Zarzuty dotyczą płatnej protekcji i wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji - poinformowała Prokuratura Krajowa. Zdecydowano również o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec Chodzińskiego tymczasowego aresztu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Chodziński zatrzymany. Zarzuty i wniosek o areszt

Czarnek o Ziobrze

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek w Radiu Zet stwierdził, że Zbigniew Ziobro byłby kandydatem na ministra w przypadku powrotu PiS do władzy. - Jeśli tylko zdrowie pozwoli, to tak - odpowiedział krótko na pytanie.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24, że Przemysław Czarnek powinien zadeklarować, że niezależnie, kto będzie rządził, Zbigniew Ziobro zostanie sprowadzony do Polski i osądzony.

Nowe nagranie z Krakowa

Prokuratura szuka świadków zdarzenia zarejestrowanego na nagraniu, które obiegło media. Widać na nim przejazd zamachowca z Krakowa, dziewczynkę i strzały, które tuż obok niej odbijają się od fasady budynku.

Nagranie trwa niespełna pół minuty. Prokuratura potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że nagranie jest autentyczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Oddał serię strzałów w kierunku dziecka. Prokuratura o szokującym nagraniu

ZOBACZ W TVN24+

Przenoszenie na inne stanowiska, zabieranie premii i zmuszanie do odejścia - z tym, zdaniem byłych i obecnych pracowników NBP mają mierzyć się nieposłuszni wobec prezesa Adama Glapińskiego. Podpaść może każdy: od członka zarządu do szeregowego pracownika.