najważniejsze informacje Zawieszenie broni w Ołeszkach, Tusk o Pełczyńskiej-Nałęcz, Paryż szykuje się na protesty Adam Styczek |

Dostawy żywności do okupowanych Oleszek (28 września 2026 roku) Źródło wideo: Chersońska Obwodowa Administracja Wojskowa Źródło zdj. gł.: Chersońska Obwodowa Administracja Wojskowa

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Zawieszenie broni w Ołeszkach

Biały Dom przekazał w komunikacie, że Ukraina i Rosja "zgodziły się na tymczasowe wstrzymanie wszelkich działań wojskowych w Ołeszkach, aby umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej oraz przygotować ewakuację ludności cywilnej wyznaczonym bezpiecznym korytarzem".

Poinformowano, że to pierwsza dama USA Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni. - Świetna robota, to była jej inicjatywa - skomentował Donald Trump.

Przygotowania do zrzutów żywności w okupowanych Oleszkach (28.09) Źródło zdjęcia: Chersońska Obwodowa Administracja Wojskowa

Tusk skomentował odejście Pełczyńskiej-Nałęcz

Donald Tusk na briefingu prasowym w Bengaluru, w trakcie swojej wizyty w Indiach, zapytany o decyzję o odejściu z rządu ministry funduszy i polityki regionalnej oraz liderki Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, powiedział: - Myślałem, że zanim odejdzie, to zadzwoni chociaż i powie, że znudziła się ta praca.

Dobę po ogłoszeniu decyzji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opublikowała kolejny wpis. Zwróciła się w nim z "podziękowaniami" do "byłych koalicjantów".

Paryż szykuje się na protesty

Na sobotę zapowiedziano w Paryżu kolejne demonstracje. Ponieważ tydzień temu przerodziły się one w zamieszki, w mieście trwają przygotowania - sklepikarze zabijają witryny deskami, wyłączone z użytkowania zostanie metro, zamknięte będą też muzea, w tym Luwr.

Reporter TVN24 Tomasz Kanik, który jest w Paryżu, przypomniał, że w części miasta obowiązuje nocą godzina policyjna. Zaznaczył jednak, że "jeżeli jutro coś złego zacznie się dziać", to godzina policyjna "może być wprowadzona natychmiast".

Nagranie z awantury w szpitalu

Policjanci z warszawskiego Wawra otrzymali na początku października zgłoszenie o awanturze na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Do nagrania zdarzenia na oddziale dotarł reporter "Czarno na białym" Artur Warcholiński. Sprawą awantury zajmuje się policja. Skarga na to, co miało ją poprzedzić, trafiła do Rzecznika Praw Pacjenta.

Czeka nas zmiana czasu na zimowy

Już w ten weekend czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Przypadnie ona w noc z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Wtedy przestawimy zegarki z godziny 3 na godzinę 2.

Moment zmiany czasu związany jest z unijną Dyrektywą 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 stycznia 2001 roku. Z jej zapisów wynika, że czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a jego odwołanie następuje w ostatnią niedzielę października.

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Rosja coraz mniej przejmuje się ukrywaniem swojego udziału w operacjach wymierzonych w państwa Zachodu. Nasze źródło w wywiadzie jednego z nich wskazuje, że zakończenie lub zamrożenie wojny w Ukrainie mogłoby przyspieszyć gotowość Rosji do ewentualnego konfliktu z NATO.

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