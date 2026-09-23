najważniejsze informacje Zatrzymanie w sprawie Zondacrypto, spotkanie Trumpa z Zełenskim, rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem Oprac. Adam Styczek |

Zełenski: chcemy zakończyć tę wojnę jak najszybciej, jeśli to możliwe to przed zimą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/PAP/EPA

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Kolejny zatrzymany w sprawie Zondacrypto

Reporterzy "Superwizjera" i tvn24.pl Maciej Duda i Robert Zieliński ustalili, że we wtorek nad ranem do sprawy Zondacrypto zatrzymany został Artur K., emerytowany policjant z pionu cyberprzestępczości.

Prokuratura Krajowa przedstawiła mężczyźnie zarzuty popełnienia dwóch przestępstw - udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Spotkanie Trumpa z Zełenskim

Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

- Myślę, że zarówno Wołodymyr Zełenski, jak i Władimir Putin chcą zakończyć tę wojnę - powiedział amerykański przywódca, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump Źródło zdjęcia: UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/PAP/EPA

Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem

Rosyjski samolot Ił-20 został przechwycony przez polskie myśliwce nad Bałtykiem około 40 kilometrów od naszego wybrzeża - przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ostatni raz polskie maszyny zostały poderwane do przechwycenia rosyjskiego samolotu na początku września. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej - w sierpniu i połowie lipca.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Polskie myśliwce w akcji. Przechwycony rosyjski samolot

Zatrzymanie 17-latka. Służby: planował zamach

ABW we współpracy z prokuratorem zatrzymała Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny między innymi na szkołę i meczet - przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

17-letni mężczyzna usłyszał trzy zarzuty. Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił, że wśród zabezpieczonych materiałów znaleziono treści związane z symboliką faszystowską.

Polscy siatkarze w półfinale mistrzostw Europy

Broniący tytułu polscy siatkarze pokonali Niemców 3:0 (25:23, 25:17, 25:17) w ćwierćfinale mistrzostw Europy w Sofii. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia na półfinał przeniosą się do Mediolanu, gdzie zmierzą się ze Słowenią lub Belgią.