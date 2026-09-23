Zatrzymanie w sprawie Zondacrypto, spotkanie Trumpa z Zełenskim, rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem
Kolejny zatrzymany w sprawie Zondacrypto
Reporterzy "Superwizjera" i tvn24.pl Maciej Duda i Robert Zieliński ustalili, że we wtorek nad ranem do sprawy Zondacrypto zatrzymany został Artur K., emerytowany policjant z pionu cyberprzestępczości.
Prokuratura Krajowa przedstawiła mężczyźnie zarzuty popełnienia dwóch przestępstw - udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
Spotkanie Trumpa z Zełenskim
Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
- Myślę, że zarówno Wołodymyr Zełenski, jak i Władimir Putin chcą zakończyć tę wojnę - powiedział amerykański przywódca, odpowiadając na pytania dziennikarzy.
Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem
Rosyjski samolot Ił-20 został przechwycony przez polskie myśliwce nad Bałtykiem około 40 kilometrów od naszego wybrzeża - przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ostatni raz polskie maszyny zostały poderwane do przechwycenia rosyjskiego samolotu na początku września. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej - w sierpniu i połowie lipca.
Zatrzymanie 17-latka. Służby: planował zamach
ABW we współpracy z prokuratorem zatrzymała Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny między innymi na szkołę i meczet - przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
17-letni mężczyzna usłyszał trzy zarzuty. Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił, że wśród zabezpieczonych materiałów znaleziono treści związane z symboliką faszystowską.
Polscy siatkarze w półfinale mistrzostw Europy
Broniący tytułu polscy siatkarze pokonali Niemców 3:0 (25:23, 25:17, 25:17) w ćwierćfinale mistrzostw Europy w Sofii. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia na półfinał przeniosą się do Mediolanu, gdzie zmierzą się ze Słowenią lub Belgią.