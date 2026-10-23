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TO WARTO WIEDZIEĆ

Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu, decyzje Sejmu, Trump dzwoni do Muska

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Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu Donalda Tuska
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu Donalda Tuska. Donald Trump powiedział, że Elon Musk przywrócił pełne funkcjonowanie systemu Starshield w Ukrainie. Posłowie decydowali w Sejmie między innymi o dwukadencyjności w samorządach czy akcyzy na alkohol. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w piątek 23 października.

Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu Tuska

Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała za pośrednictwem serwisu X, że odchodzi z rządu Donalda Tuska. Dotychczasowa ministra funduszy i polityki regionalnej napisała, że jej decyzja jest związana z głosowaniem w Sejmie w sprawie dwukadencyjności w samorządach.

Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Szymon Hołownia ocenił, że dzieje się to w bardzo trudnym momencie, a Polska 2050 wybierze nowe przywództwo. Paulina Hennig-Kloska nazwała ten ruch "szkodliwym" i "populistycznym".

Sejm podwyższa opłatę cukrową, akcyzę na alkohol i próg podatkowy

Sejm ponownie uchwalił podwyżkę opłaty cukrowej - podobne przepisy w grudniu ubiegłego roku zawetował prezydent Karol Nawrocki. Przyjęto również ustawę zwiększającą skalę podwyżek akcyzy na napoje alkoholowe.

Zdecydowano także o zmianach w PIT, które zakładają podniesienie progu podatkowego i wprowadzenie nowej stawki. Posłowie opowiedzieli się również za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków.

Przywrócone funkcjonowanie Starlinka w Ukrainie

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że szef SpaceX Elon Musk przywrócił pełne funkcjonowanie sieci Starlink i Starshield w Ukrainie. Nie potwierdził jednak, że stało się to po telefonie od niego.

Wcześniej dziennik "Wall Street Journal" donosił, że Trump zadzwonił do Muska i miał poprosić szefa SpaceX o zniesienie ograniczeń dotyczących działania systemu.

Napaść w centrum Warszawy

Mężczyzna zaatakował przechodnia w centrum stolicy, w okolicach hotelu Novotel. Sprawca ranił niebezpiecznym narzędziem 58-letniego obywatela Indii.

Po kilku godzinach podejrzewany o napaść został zatrzymany. Jak przekazał rzecznik śródmiejskiej policji, 37-latek miał w plecaku duży nóż.

Zmarł Marek Dunin-Wąsowicz

W wieku 100 lat zmarł dziennikarz, autor książek i świadek historii związanej z II wojną światową Marek Dunin-Wąsowicz - poinformowało Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Dunin-Wąsowicz był członkiem Szarych Szeregów, a później Armii Krajowej, pułku "Baszta".

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Choć PiS i środowisko Mateusza Morawieckiego odcinają się od Grzegorza Brauna, jego ludzie uczestniczą w rozmowach o przyszłym pakcie senackim. Kluczową rolę w negocjacjach ma odgrywać pałac prezydencki.

O kulisach tych rozmów przeczytasz w tekście poniżej:

Kaczyński wyklucza sojusz z Braunem. Za kulisami powstaje inny scenariusz
Dowiedz się więcej:

Kaczyński wyklucza sojusz z Braunem. Za kulisami powstaje inny scenariusz

Marcin Złotkowski
Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Najważniejsze informacjeKatarzyna Pełczyńska-NałęczSejmAkcyzastarlinkWojna w UkrainieDonald TrumpElon Musk
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