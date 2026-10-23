TO WARTO WIEDZIEĆ Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu, decyzje Sejmu, Trump dzwoni do Muska Oprac. Adam Styczek |

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu Donalda Tuska Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu Tuska

Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała za pośrednictwem serwisu X, że odchodzi z rządu Donalda Tuska. Dotychczasowa ministra funduszy i polityki regionalnej napisała, że jej decyzja jest związana z głosowaniem w Sejmie w sprawie dwukadencyjności w samorządach.

Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

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O kulisach tych rozmów przeczytasz w tekście poniżej: