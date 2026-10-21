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TO WARTO WIEDZIEĆ

Ustawy w sprawie aborcji, odrzucone wotum nieufności, reakcja na słowa Hegsetha

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Obrady w Sejmie
Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą częściowej dekryminalizacji aborcji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP/EPA
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Sejm uchwalił zmiany dotyczące częściowej dekryminalizacji aborcji i dopuszczalności jej przeprowadzenia w przypadku ciężkiej wady płodu. Odrzucono natomiast wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Polscy politycy zareagowali na lekceważące słowa szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha na temat zaangażowania sojuszniczych wojsk w Afganistanie. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w środę, 21 października.

Sejm poparł ustawy w sprawie aborcji

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą częściowej dekryminalizacji aborcji. Posłowie uchwalili również ustawę dopuszczającą aborcję w przypadku ciężkiej wady płodu.

- Cieszymy się, że oba projekty w sprawie aborcji zostały przyjęte, bo to jest krok w bardzo dobrą stronę - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Adam Szłapka.

Obrady w Sejmie
Obrady w Sejmie
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP/EPA

Odrzucony wniosek w sprawie ministra Domańskiego

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

Donald Tusk w trakcie swojego wystąpienia zapowiedział złożenie wniosku do prezydenta w sprawie mianowania Domańskiego na wicepremiera.

Hegseth lekceważąco o sojusznikach. Reakcje

Kilka dni temu sekretarz wojny Pete Hegseth mówił, że w Afganistanie były tylko "jeden czy dwa" kraje "naprawdę zaangażowane w operacje bojowe".

- Bardzo źle się dzieje, kiedy ktoś lekceważy takie zaangażowanie polskich żołnierzy - powiedział premier Donald Tusk. Sprawę komentował też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Konfrontacja Piesiewicza i Krala

W prokuraturze doszło do konfrontacji Radosława Piesiewicza z Przemysławem Kralem - ustaliło Radio ZET. Te doniesienia potwierdził reporter "Superwizjera" Michał Fuja.

Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anną Adamiak odmówiła komentarza w tej sprawie. Przekazała, że prokuratura nie udziela informacji o charakterze i treści czynności.

Iga Świątek zakończyła sezon

Iga Świątek poinformowała w mediach społecznościowych, że zakończyła już sezon 2026. Polska tenisistka wcześniej z powodu kontuzji wycofała się z turnieju WTA 500 w Ningbo i straciła szansę na awans do kończącej rok imprezy WTA Finals.

"To był jeden z najbardziej wymagających sezonów w mojej karierze, wiele wyzwań, zmian, lekcji po drodze. Jestem szczególnie dumna z pracy, jaką wykonaliśmy w drugiej części roku i progresu, który z tym przyszedł. To daje mi wiele pewności siebie na przyszłość" - napisała Raszynianka na Instagramie.

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Ile rzeczywiście pracował? Sprawdza prokuratura – czyli sprawa gigantycznej liczby godzin, jaką miał przepracować lekarz ze szpitala w Bielsku Podlaskim. A 7,5 tysiąca godzin oznacza pracę niemal bez przerwy.

- Nie jestem doktorem Kacprzykiem. Moim jedynym grzechem jest to, że za dużo i zbyt ciężko pracowałem - przekonuje.

"Nie dopuszczał innych lekarzy". Po zmianie znaleźli się w niecały miesiąc
Dowiedz się więcej:

"Nie dopuszczał innych lekarzy". Po zmianie znaleźli się w niecały miesiąc

Agata Listoś-Kostrzewa
Źródło: TVN24, Eurosport, PAP
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Tagi:
AborcjaSejmAndrzej DomańskiPete HegsethRadosław PiesiewiczPrzemysław KralIga ŚwiątekNajważniejsze informacje
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