Warto wiedzieć Polska w koalicji antybalistycznej, kandydat do Oscara, Trump wyrzuca niektóre media z Białego Domu Oprac. Adam Styczek |

Tusk: teraz jest już jasne, że Polska jest częścią tak zwanej koalicji antybalistycznej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Vladyslav Musiienko/PAP/EPA

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Polska w koalicji antybalistycznej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej poinformował o budowaniu "koalicji antybalistycznej" i planach stworzenia "europejskiego systemu antybalistycznego". Polska ma być partnerem tej inicjatywy.

Szef polskiego rządu Donald Tusk podziękował ukraińskiemu przywódcy za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z dziewięcioma partnerami europejskimi, wśród których nie znalazła się Polska, "doszło do pewnego nieporozumienia". - Teraz już jest jasne, że Polska również jest częścią tej inicjatywy - podkreślił Tusk.

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski Źródło zdjęcia: Vladyslav Musiienko/PAP/EPA

"Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara

Przewodniczący tegorocznej komisji oscarowej Jan Naszewski poinformował, że polskim kandydatem do Oscara 2027 w kategorii najlepszy film międzynarodowy została "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego.

O prawo do reprezentowania polskiej kinematografii w wyścigu oscarowym ubiegało się siedem filmów: "Bez końca", reż. Michał Marczak; "Dziki, dziki wschód", reż. Jan Holoubek; "Nasza rewolucja", reż. Piotr Domalewski; "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald; "Ojczyzna", reż. Paweł Pawlikowski; "Pojedynek", reż. Łukasz Palkowski; "Przez ścianę", reż. Maciej Sobieszczański.

Donald Trump wyrzuca z Białego Domu niektóre media

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że wykluczył z Białego Domu telewizje CNN, MS NOW oraz portal Politico z powodu rzekomych kłamstw na jego temat. Komunikat wywołał konsternację wśród dziennikarzy.

Pytany o potencjalne następne media, które mogą być wykluczone z obecności w Białym Domu, Trump wymienił "New York Times" i "Washington Post", choć zaznaczył, że "jeszcze nie podjął kroku, by je wyrzucić".

Agencja Moody's obniżyła rating Polski

Agencja Moody’s obniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej o jeden poziom do "A3 z "A2" - podała agencja w komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Agencja dostrzega trwałe pogorszenie kondycji fiskalnej Polski, przy ograniczonej gotowości rządu do odbudowy buforów fiskalnych w okresie sprzyjających warunków gospodarczych.

Sejm za podatkiem od nadzwyczajnych zysków koncernów naftowych. Prezydent Nawrocki złożył własny projekt

Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z daniny mają sfinansować program CPN - "Ceny Paliwa Niżej". Podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego.

Nawrocki tego samego dnia złożył własny projekt ustawy obniżającej ceny paliw - zakłada między innymi możliwość administracyjnego ograniczenia marż rafineryjnych czy importowych i czasowe zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej.