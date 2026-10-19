Polska Zwycięstwo Chwalińskiej, wybuch nad Litwą, głośne odgłosy w Lublinie Filip Czekała |

Relacja świadka, który słyszał głośny dźwięk w nocy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Getty Images AsiaPac

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1. Maja Chwalińska z pierwszym tytułem WTA

Polska tenisistka wygrała w finale turnieju w Wuhanie i zdobyła pierwszy tytuł rangi WTA w karierze. W ostatnim meczu turnieju rangi WTA 1000 Polka pokonała Brytyjkę Sonay Kartal 2:6, 6:4, 6:2.

To jej pierwszy tytuł w cyklu WTA. Poprzednio szansę na triumf miała w czerwcu, ale w finale przełomowego dla niej French Open przegrała z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

2. Dron na Litwie, Ukraina przeprasza

Obiekt przypominający drona eksplodował nad północną częścią Litwy, stwarzając zagrożenie dla osób cywilnych - poinformował w niedzielę w serwisie X prezydent tego kraju Gitanas Nauseda.

Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj wyraził ubolewanie z powodu wybuchu nad Litwą. Jak napisał, incydent ten "mógł być skutkiem rosyjskich działań z zakresu walki radioelektronicznej, które spowodowały zmianę kursu dronów podczas operacji wymierzonej w legalne cele wojskowe w Rosji".

3. Słyszeli pod Lublinem głośny odgłos. Zakończono poszukiwania

W okolicy Zalewu Zemborzyckiego w niedzielę od rana służby przeczesywały teren w związku ze zgłoszeniami o tym, że mieszkańcy słyszeli w nocy - jak relacjonowali - dochodzący z nieba dźwięk głośnego motoru.

Wieczorem rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) ppłk Jacek Goryszewski poinformował Polską Agencję Prasową, że wynik poszukiwań jest negatywny, a działania będą kontynuowane w poniedziałek.

4. Mężczyzna zatrzymany na ul. Marszałkowskiej nie trafi do aresztu

W piątek mężczyzna wracający z protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym miał zaatakować policjantkę podczas próby wylegitymowania. Funkcjonariuszka uderzyła w szklane drzwi, trafiła do szpitala. Napastnik został zatrzymany. Kobieta wymagała hospitalizacji.

Stołeczna policja opublikowała w sobotę nagranie z interwencji wobec mężczyzny zatrzymanego na Marszałkowskiej. Jak przekazał wieczorem tego dnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba, Piotr W. usłyszał zarzuty i odmówił składania wyjaśnień. W niedzielę sąd nie zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie.

5. Radosław Sikorski reaguje na słowa Pete`a Hegsetha. Napisał o Polakach zabitych w Afganistanie

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth na Uniwersytecie Tennessee powiedział, że był na misji w Afganistanie, gdzie w Kabulu widział przy kwaterze głównej sił sojuszniczych 50 flag uczestniczących państw. - Tylko że może pięć z nich faktycznie wnosiło jakiś wkład. W zasadzie to bliżej było jednego lub dwóch, które były naprawdę zaangażowane w operacje bojowe - ocenił.

Swój komentarz do wpisu zamieścił minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski. "Proszę to powiedzieć, panie sekretarzu, rodzinom 44 polskich żołnierzy, którzy zginęli, zabezpieczając trudną prowincję Ghazni" - napisał po angielsku.