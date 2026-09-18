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To warto wiedzieć

Donald Trump o bazie USA w Polsce, Donald Tusk ostrzega przed atakami, Szymon Hołownia szefem Polski 2050

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Prezydent USA Donald Trump
Trump pisze o bazie USA w Polsce. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
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Prezydent USA Donald Trump napisał, że "poczyniono znaczne postępy" w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce. Szymona Hołownia został przewodniczącym klubu Polska 2050. Premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że możliwe są hybrydowe uderzenia Rosji w Polsce. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w piątek 18 września.

Trump pisze o bazie USA w Polsce

Prezydent USA Donald Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że "poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii USA w Polsce".

"Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona wkrótce" - dodał. "Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego" - ocenił prezydent USA.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Donald Tusk o możliwych uderzenia hybrydowych w Polsce

W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę - przekazał w czwartek w Sejmie premier Donald Tusk.

- O tych możliwościach wspominano od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące - dodał.

CBA zatrzymało posła Króla

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla.

Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, która prowadzi śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Alert RCB i ewakuacja szkół

W czwartek przed południem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Wynikało ono z ataków Rosji na zachodnią część terytorium Ukrainy. Zawyły również syreny alarmowe.

Szkoły zareagowały różnie. Dyrektorzy szkół w Lublinie i Rzeszowie opowiedzieli o tym, jak przebiegała ewakuacja tamtejszych dzieci.

Hołownia szefem klubu Polski 2050

Szymon Hołownia zastąpi na stanowisku przewodniczącego klubu Polski 2050 Pawła Śliza. Kierujący do tej pory klubem Śliz powiedział, że wybór ten "to działanie strategiczne, jakie było od dawna zaplanowane".

Były marszałek Sejmu został wybrany jednogłośnie - podkreśliła Polska 2050 w oświadczeniu na X.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Donald TrumpDonald TuskWojna w UkrainieCBAAlert RCBSzymon HołowniaNajważniejsze informacje
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