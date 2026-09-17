Warto wiedzieć To warto dziś wiedzieć. Pięć najważniejszych rzeczy Adam Styczek |

Dron wywieziony z plaży koło Jarosławca Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Nowe ustalenia prokuratury w sprawie rosyjskiego drona

Dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca miał głowicę z materiałem wybuchowym i zapalnikiem – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

- Udało się odseparować tę głowicę od samego statku powietrznego, a następnie, z uwagi na warunki bezpieczeństwa, głowicę zneutralizowano od razu na plaży - powiedział zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski.

Wojsko zabrało drona z plaży w Rusinowie Źródło zdjęcia: TVN24

Zwolnienia w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart poinformowała, że podjęto decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu czterech kluczowych osób dawnego układu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Wśród zwolnionych jest były rektor Michał Sopiński. Zapowiedział on złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Sławomira Cudaka, który przejął po nim obowiązki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Afera wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Nowe informacje

Podwyżka stóp procentowych w USA

Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła referencyjną stopę procentową o 25 punktów bazowych do przedziału 3,75-4 procent.

Pierwsza podwyżka kosztu pieniądza w Stanach Zjednoczonych od trzech lat wynika z rosnącej od miesięcy inflacji, napędzanej między innymi przez drożejące paliwa.

Poderwane myśliwce i zamknięte lotniska w Polsce

W środę nad ranem wojsko poderwało myśliwce w związku z atakami w Ukrainie. Aby zapewnić swobodę działania lotnictwa, dwa lotniska - w Lublinie i Rzeszowie - były czasowo zamknięte.

W związku z działalnością lotnictwa mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymali również alert RCB. Pół godziny później alert został odwołany.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Alert RCB, dwa lotniska były zamknięte

Zaskakująca porażka siatkarzy na Mistrzostwach Europy

Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2:3 (25:20, 29:31, 23:25, 25:19, 18:20) w swoim ostatnim meczu grupy B mistrzostw Europy.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, mimo porażki awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca i o ćwierćfinał powalczą z Łotwą.