To warto dziś wiedzieć. Pięć najważniejszych rzeczy
Nowe ustalenia prokuratury w sprawie rosyjskiego drona
Dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca miał głowicę z materiałem wybuchowym i zapalnikiem – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.
- Udało się odseparować tę głowicę od samego statku powietrznego, a następnie, z uwagi na warunki bezpieczeństwa, głowicę zneutralizowano od razu na plaży - powiedział zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski.
Zwolnienia w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
Wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart poinformowała, że podjęto decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu czterech kluczowych osób dawnego układu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
Wśród zwolnionych jest były rektor Michał Sopiński. Zapowiedział on złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Sławomira Cudaka, który przejął po nim obowiązki.
Podwyżka stóp procentowych w USA
Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła referencyjną stopę procentową o 25 punktów bazowych do przedziału 3,75-4 procent.
Pierwsza podwyżka kosztu pieniądza w Stanach Zjednoczonych od trzech lat wynika z rosnącej od miesięcy inflacji, napędzanej między innymi przez drożejące paliwa.
Poderwane myśliwce i zamknięte lotniska w Polsce
W środę nad ranem wojsko poderwało myśliwce w związku z atakami w Ukrainie. Aby zapewnić swobodę działania lotnictwa, dwa lotniska - w Lublinie i Rzeszowie - były czasowo zamknięte.
W związku z działalnością lotnictwa mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymali również alert RCB. Pół godziny później alert został odwołany.
Zaskakująca porażka siatkarzy na Mistrzostwach Europy
Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2:3 (25:20, 29:31, 23:25, 25:19, 18:20) w swoim ostatnim meczu grupy B mistrzostw Europy.
Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, mimo porażki awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca i o ćwierćfinał powalczą z Łotwą.