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To warto wiedzieć

Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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Prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz
Sakiewicz miał obiecywać Kralowi ułaskawienie. Michał Fuja o nowych ustaleniach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Tomasz Sakiewicz jest "panem X" z protokołu przesłuchania "kluczowego świadka" w sprawie Zondacrypto - ujawnili dziennikarze "Superwizjera" i Wirtualnej Polski. Pirotechnicy wysadzili elementy rosyjskiego drona, znalezionego na plaży w Rusinowie, a TVN24 dotarł do nowych nagrań, na których widać maszynę. Prokuratura postawiła zarzuty byłemu wiceministrowi Michałowi Wosiowi. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 16 września.

Afera Zondacrypto. Tomasz Sakiewicz "panem X"

To prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz jest "panem X" z protokołu przesłuchania "kluczowego świadka" w sprawie Zondacrypto, który 4 września w Sejmie cytował premier Donald Tusk - wynika z ustaleń reporterów "Superwizjera" TVN24 i Wirtualnej Polski - Michała Fui i Szymona Jadczaka.

We wtorek sprawę komentowali politycy.

Pirotechnicy wysadzili elementy rosyjskiego drona

Na plaży w Rusinowie koło Jarosławca, gdzie od poniedziałku znajduje się rosyjski dron, przybyli we wtorek eksperci z wyspecjalizowanym robotem. Reporterka TVN24 poinformowała, że doszło do "zdetonowania elementów drona, które uznali za niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego".

Eksplozja drona w Rusinowie. Relacja Natalii Madejskiej
Źródło: TVN24

TVN24 dotarło też do nagrań, na których widać dryfującą po Morzu Bałtyckim maszynę, a także ujęcia z bliska - gdy dron znajdował się już na plaży.

Zarzuty dla Michała Wosia

Prokuratura postawiła byłemu wiceministrowi Michałowi Wosiowi zarzut dotyczący przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

"Zarzut jest wyssany z palca" - komentował Woś. Do komunikatu odniósł się też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "To bardzo poważna sprawa. Wiemy, że za czasów ministra Ziobry Służba Więzienna była traktowana instrumentalnie. Dochodziło tam do nadużyć" - napisał.

Minister obrony spotka się z szefem Pentagonu

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się 23 września z szefem Pentagonu Petem Hegsethem - podał korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Szef polskiego resortu obrony przyznał, że będzie rozmawiał na temat polskiego bezpieczeństwa, ale także między innymi o centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot.

Zwycięstwo siatkarzy z Ukrainą

Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) w swoim czwartym meczu grupy B mistrzostw Europy.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w środę na zakończenie zmagań w grupie zmierzą się z Bułgarią.

Źródło: TVN24, PAP, Eurosport
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Tagi:
ZondacryptoTomasz SakiewiczMichał WośWładysław Kosiniak-KamyszPete HegsethSiatkówkaNajważniejsze informacje
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