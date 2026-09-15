Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
Wojskowy dron na polskiej plaży
W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że wstępne oględziny wskazują, iż jest to maszyna pochodząca z Rosji. Rzecznik dowództwa operacyjnego Jacek Goryszewski wyjaśnił, że dron dopłynął do brzegu pod obserwacją wojska.
Zawiadomienie w sprawie zachowania Macierewicza wobec policjanta
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował o zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza. Chodzi o zachowanie posła PiS przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości.
"Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów" - napisał Kierwiński na X.
Marian Kmita pełniącym obowiązki prezesa PKOl
Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa PKOl. Zastąpi odwołanego i aresztowanego przewodniczącego Radosława Piesiewicza i dokończy jego kadencję.
Jak dowiedział się TVN24, za Kmitą głosowały 43 osoby, dziewięć było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Te informacje potwierdziła później komisja skrutacyjna.
Zderzenie z autobusem w Białej Wsi, trzy osoby nie żyją
Na drodze wojewódzkiej numer 308 w Białej Wsi (Wielkopolskie) kierujący samochodem osobowym marki BMW, jadąc od strony Nowego Tomyśla w kierunku Grodziska Wielkopolskiego, uderzył w liniowy autobus jadący w przeciwnym kierunku.
W wyniku zderzenia na miejscu zginęły trzy osoby w BMW, które miały od 19 do 20 lat - poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.
Trump: Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną
"Ukraina zgodziła się, by nie uderzać na rosyjskie obiekty energetyczne. Rosja też się zgodziła" - oznajmił prezydent USA Donald Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
Amerykański przywódca twierdzi też, że wzrost ceny oleju napędowego - który w USA jest obecnie najdroższy w historii - jest w większości spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem.