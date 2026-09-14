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Polska

Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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Specjalna odprawa
W co uderzyły rosyjskie drony? Donald Tusk podał precyzyjną informację
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak
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Po uderzeniach na stację benzynową i pociąg towarowy przy polskiej granicy praca służb na przejściach granicznych będzie miała "specjalny charakter" - przekazał premier Donald Tusk. Z powodu ataku dronów w Ukrainie w pociągu z ważnymi europejskimi politykami ogłoszono ewakuację. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraina powinna przestać atakować rosyjskie instalacje rafineryjne. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 14 września.

1. Reakcja premiera i służb na ataki przy polskiej granicy

W niedzielę rano w zachodniej Ukrainie niedaleko polskiej granicy trafione dronami zostały stacja benzynowa oraz pociąg towarowy stojący na bocznicy. - Eskalacja ze strony Federacji Rosyjskiej staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy - powiedział na popołudniowej odprawie z udziałem ministrów i służb w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa premier Donald Tusk.

W związku z atakami ewakuowano dwa polskie przejścia graniczne: w Dorohusku i w Hrebennem. Szef rządu podkreślił jednak, że "nic nie naruszyło polskiej przestrzeni powietrznej".

Donald Tusk na odprawie po incydentach na granicy
Źródło: TVN24

Premier Tusk poinformował również, że przez najbliższe miesiące praca przejść granicznych będzie miała "specjalny charakter". Jak mówił, w poniedziałek w tej sprawie będą prowadzone rozmowy z Ministerstwem Finansów.

2. Ogłoszenie ewakuacji w pociągu z politykami

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i inni pasażerowie specjalnego pociągu z Kijowa mieli być ewakuowani przy polskiej granicy w związku z atakiem dronów na terenie Ukrainy. Konduktorzy zaczęli budzić podróżnych, ale po chwili alarm odwołano i skład wznowił podróż.

Składem podróżowali - oprócz byłego premiera Wielkiej Brytanii - między innymi były szef szwedzkiej dyplomacji Carl Bildt, a także doradca kanclerza Niemiec ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Gunter Sautter. Według BBC News na pokładzie był też brytyjski doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jonathan Powell.

3. Donald Trump broni rosyjskiego diesla

Prezydent USA stwierdził, że Ukraina powinna przestać atakować rosyjskie instalacje rafineryjne i zasoby oleju napędowego. Donald Trump powiedział, że rozmawiał już na ten temat z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Średnia krajowa cena oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w historii przekroczyła w czwartek sześć dolarów za galon. To efekt ograniczenia dostaw wywołanego amerykańsko-izraelską wojną z Iranem oraz ukraińskimi atakami na rosyjskie rafinerie.

4. Wybory w Szwecji

W niedzielę w Szwecji odbyły się wybory parlamentarne. Według prognozy publicznej telewizji SVT, Partia Robotnicza-Socjaldemokraci, Partia Lewicy, Partia Centrum oraz Partia Ochrony Środowiska-Zielni otrzymują wspólnie 175 mandatów. Natomiast rządząca do tej pory centroprawicowa koalicja Umiarkowanej Partii Koalicyjnej premiera Ulfa Kristerssona, Chrześcijańscy Demokraci oraz Liberałowie, a także skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci mogą liczyć na 174 mandaty.

- Nie znamy jeszcze ostatecznych wyników. Kwestia, jaki rząd będzie kierował Szwecją w nadchodzących latach, pozostaje otwarta - powiedział urzędujący premier Szwecji Ulf Kristersson.

5. Łoś na Dworcu Centralnym

Na Kontakt24 dostaliśmy zdjęcie łosia na torach oraz informację, że zwierzę jest na peronie czwartym na warszawskim Dworcu Centralnym. Służby otrzymały na ten temat zgłoszenie w niedzielę po godzinie 19. Na miejscu była policja, wezwany został także łowczy i weterynarz.

W związku z nietypową sytuacją na kolei powstały utrudnienia.

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters
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Tagi:
UkrainaRosjaDonald TuskNajważniejsze informacjeBoris JohnsonpociągiDonald TrumpŁośdworzec kolejowy
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