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Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

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W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Nowe ustalenia w sprawie katastrofy kolejowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Prokuratura bada sprawę wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych, trwa protest maszynistów po katastrofie. Policja interweniowała na Placu Piłsudskiego podczas miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, doszło tam do szarpaniny z udziałem Antoniego Macierewicza. Premier Donald Tusk przekazał, że otrzymał raport CIA "dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach". Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 11 września.

Śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej

Prokuratura Rejonowa w Przysusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Na około trzy miliony złotych PKP PLK oszacowały straty po wypadku. Na miejscu trwają prace związane z usuwaniem skutków wypadku, podniesiona została wykolejona lokomotywa - przekazała spółka.

O północy rozpoczął się protest maszynistów, który potrwa do godziny 12. Polega na zwalnianiu pociągów w czasie przejazdu przez przez przejazdy kolejowo-drogowe, niezależnie od ich kategorii, do prędkości bezpiecznej, czyli do 20 km/h.

W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: TVN24

Szarpanina z udziałem Macierewicza

Napięta atmosfera i interwencja policji na Placu Piłsudskiego podczas miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński mówił o "chamstwie" i "putinadzie". W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dwie osoby szarpią się z Antonim Macierewiczem. Ten mierzy w niebo i strzela z przedmiotu przypominającego pistolet na farbę.

Posłanka KO Katarzyna Lubnauer mówiła w "Kropce nad i" w TVN24, że możliwy jest wniosek do komisji etyki.

Tusk otrzymał raport od szefa CIA

Donald Tusk wziął udział w spotkaniu z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Premier przekazał, że otrzymał raport CIA "dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach".

- Tak jak już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej - oświadczył, nie podając szczegółów.

Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michała Sopińskiego.

W siedzibie placówki pojawili się przedstawiciele prawicowych mediów i poseł PiS Mariusz Gosek, którzy blokowali dostęp do gabinetu profesorowi Sławomirowi Cudakowi, który ma przejąć obowiązki Sopińskiego. Na miejscu pojawiła się też policja. 

Sopiński napisał na X, że "decyzje administracyjne są ostateczne z chwilą doręczenia stronie". "Nie z chwilą podpisu. Żadnej decyzji mi nie doręczono. Żurek znów łamie prawo" - przekonywał. Wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart na późniejszej konferencji prasowej poinformowała o skutecznym doręczeniu Sopińskiemu decyzji o odwołaniu. - Ponieważ przebywał w Karpaczu, pełniąc obowiązki służbowe, to tam decyzja została mu doręczona skutecznie - powiedziała.

Delegacja z USA w Polsce

Polska jest gotowa do przyjęcia na stałe żołnierzy USA. Decyzja jest po stronie amerykańskiej - mówił na konferencji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Po południu do Ministerstwa Obrony Narodowej na rozmowy przyjechała delegacja z USA. Kosiniak-Kamysz ocenił, że to "ważny dzień".

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
pociągiAntoni MacierewiczPrawo i SprawiedliwośćDonald TuskCIAUSAWładysław Kosiniak-KamyszNajważniejsze informacje
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