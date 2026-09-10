Polska Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć Adam Styczek |

Prokuratura o przejeździe kolejowym, na którym doszło do wypadku Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Zderzenie pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych

W Sokolnikach Suchych na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną pociąg PKP Intercity "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin Główny zderzył się z samochodem ciężarowym. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Kilka osób trafiło do okolicznych szpitali. Jest jedna ofiara śmiertelna.

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, pytany na antenie TVN24 o okoliczności wypadku, wskazał, że kierowca tłumaczył się oślepiającym słońcem. Premier Donald Tusk powiedział, że skoro "ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, musimy zaostrzyć przepisy". Zaostrzenie przepisów zapowiedział także resort infrastruktury.

W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Kolejny bohater afery Zondacrypto

Artur Chodziński brał od Przemysława Krala 15 tysięcy euro miesięcznie. Za te pieniądze ujawnił mu między innymi wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał tajemnice giełdy kryptowalut. Zapewniał też, że wpłynął na urzędnika podległego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Chodziński obiecywał także spotkanie z Przemysławem Czarnkiem i z inwestorem z kręgu Viktora Orbana.

To kolejne ustalenia wspólnego śledztwa reporterów "Superwizjera" TVN24 i Wirtualnej Polski. Gdy zaczęliśmy go o to pytać, w ciągu miesiąca zmienił wersję w 11 kwestiach. Na końcu stwierdził, że padliśmy ofiarą manipulacji.

Podpisana umowa z USA

Polska i USA podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego w ramach programu Foreign Military Financing. Ten program - jak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz - "jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom".

Umowa opiewa na cztery miliardy dolarów. To już szósta umowa między Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing.

Incydent z samolotem Zełenskiego

Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo we wtorek wieczorem - przekazał premier Norwegii Jonas Gahr Stoere w publicznej telewizji NRK. Zełenski przyleciał do Norwegii na pogrzeb króla Haralda V.

Rzecznik mołdawskiego rządu potwierdził w środę, że wylot samolotu z Zełenskim na pokładzie został opóźniony po tym, jak władze zamknęły przestrzeń powietrzną kraju w związku z alarmem dotyczącym drona.

Trump wskazuje konkretny termin zakończenie wojny z Iranem

Prezydent USA Donald Trump przed odlotem do Dallas na konwencję Partii Republikańskiej powiedział na lotnisku dziennikarzom, że wojna w Iranie - która spowodowała gwałtowny wzrost światowych cen energii i wywołała niepokój wśród wyborców w USA - "zakończy się natychmiast po wyborach".

Zapytany, dlaczego tak się stanie, Trump odpowiedział, że Iran "nie wytrzyma już dłużej - desperacko próbuje wpłynąć na wynik wyborów". Przekonywał również, że po tych wyborach cena ropy "gwałtownie spadnie".