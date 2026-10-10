Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kontrole w szkołach, szef policji o nagraniu z ataku, porozumienie Trumpa z Putinem

|
Funkcjonariusz policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim
Podwyższony stan bezpieczeństwa w szkołach. Liczne zatrzymania uczniów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policja skontrolowała blisko 35 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała 59 osób. Komendant główny policji Marek Boroń opowiedział o wideo, które nagrał sprawca ataku na szkołę pod Wyszkowem. Donald Trump zawarł porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w sobotę, 10 października.

Kontrole w szkołach

Policja przekazała, że skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymano 59 osób. Kilka godzin wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że "nie potwierdzają się żadne informacje" na temat rzekomego "challenge'u" w szkołach.

Szef MSWiA przekazał też, że "dziś jakiekolwiek informacje mówiące o tym, że te trzy wydarzenia w szkołach, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą powiązane, nie znajduje potwierdzenia w faktach".

Chodzi o ataki w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem oraz udaremniony atak w Sierpcu.

Funkcjonariusz policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim
Funkcjonariusz policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim
Źródło zdjęcia: PAP/Przemysław Piątkowski

Szef policji o nagraniu 15-latka

Komendant główny policji Marek Boroń opisał nagranie sprawcy ataku na szkołę pod Wyszkowem. Opowiedział, że widać, jak w pewnym momencie nastolatek uświadamia sobie, co zrobił. Widzimy dziecko pogubione, opuszczone, które potrzebuje pomocy realnej - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24.

W czwartek w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem 15-latek zaatakował ostrym narzędziem pracowników szkoły podstawowej. W wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Dyrektor placówki i nauczycielka, którzy powstrzymali napastnika, zostali ranni.

Trump zawarł porozumienie z Putinem

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Rosja zgodziła się niezwłocznie dostarczyć na rynek amerykański i globalny ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Miał to być wynik "niezwykle udanej" rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Trump przekazał, że w krótkim czasie Rosja dostarczy kolejne trzy miliony ton diesla - w zależności od stanu technicznego tamtejszych rafinerii - a także przekaże dodatkowe 500 tysięcy ton w listopadzie oraz milion ton niedługo później.

Pokojowa Nagroda Nobla przyznana

Laureatką Pokojowej Nagrody Nobla 2026 została Navanethem "Navi" Pillay. "Zaangażowanie Navi Pillay na rzecz sprawiedliwości i godności ludzkiej stanowi źródło nadziei i inspiracji dla wszystkich, którzy dążą do budowania bardziej pokojowego świata" - uzasadniał Norweski Komitet Noblowski.

W 2003 roku została mianowana sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, gdzie zasiadała w Izbie Apelacyjnej do sierpnia 2008 roku. Również w 2008 roku Pillay została Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i na tym stanowisku pozostała do 2014 roku.

Hurkacz lepszy od Djokovicia

Po raz pierwszy w karierze Hubert Hurkacz pokonał Novaka Djokovicia. Po ośmiu porażkach polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6:4, 6:3 w 2. rundzie turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju.

Kolejnym rywalem Polaka będzie Yi Zhou. 277. w rankingu Chińczyk, który od organizatorów dostał dziką kartę, niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 24. Włocha Lorenzo Musettiego 7:6 (9-7), 3:6, 7:6 (7-1).

Źródło: TVN24, Eurosport, PAP
Udostępnij:
Tagi:
SzkołaPolicjaAtak nożownikaDonald TrumpRosjaNagroda NoblaHubert HurkaczNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Władimir Putin i Donald Trump podczas spotkania na Alasce. Zdjęcie z 16 sierpnia 2025 roku
Ulga tuż przed wyborami. Rosyjska ropa pomoże wygrać Trumpowi?
BIZNES
49 min
pc
Nowi w Unii, ale na cenzurowanym? Bruksela chce 15 lat próby
Szczyt Europy
Kamienica z wieżą na rogu Mokotowskiej i Wilczej wpisana do rejestru zabytków
Kamienica z wieżą i hełmem. Winda była wyłożona mahoniem
WARSZAWA
Pod Wyszkowem 15-latek przeprowadził atak na pracowników szkoły
Policyjna mobilizacja po atakach w szkołach. Podsumowanie
Polska
Siedziba MTK
USA zapowiadają sankcje na MTK. Siedem państw zapewnia wsparcie, UE obiecuje pomoc
Świat
imageTitle
Mistrzyni olimpijska broni wyzywającego stroju. "Trzeba mieć odwagę"
EUROSPORT
imageTitle
Fręch bliżej awansu po przedwcześnie zakończonym meczu
EUROSPORT
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Zniszczenia na zdjęciach
METEO
Michał Kołodziejczak
"Jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną"
Polska
imageTitle
Rzucił NFL dla matematyki. Rozwiązał problem, który istniał od dziesięcioleci
EUROSPORT
Kobieta klejąca uszka ("orecchiette") na ulicy w Bari
Poczekalnia między latem a latem. Mieszkańcy mają dość
Wanda Woźniak
imageTitle
Kiedy mecz Hurkacza w trzeciej rundzie w Szanghaju?
EUROSPORT
Jared Kushner i Steve Witkoff
"Owocne" negocjacje w Miami w cieniu porozumienia Trumpa z Putinem
Świat
Huragan Isaias uderzył w Stany Zjednoczone
Huragan na lądzie. 250 litrów deszczu w trzy godziny
METEO
imageTitle
Raków ugrzązł na dnie, dziewiąta porażka. "Musimy zachować spokój"
EUROSPORT
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski"
Polska
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Pentagon chce pokazać transmisję egzekucji. Reakcja wiceprezydenta Vance'a
Świat
imageTitle
Polki oddaliły się od mundialu. Zmarnowany rzut karny Pajor
EUROSPORT
25 min
CNB Gang różowej pantery
PremieraDwa miliony w 86 sekund. Jako pierwsi, krok po kroku, ujawniamy, jak wyglądało śledztwo
Czarno na białym
imageTitle
Sytuacja Świątek jest nie do pozazdroszczenia
EUROSPORT
imageTitle
Wpadka nowego dyrektora. "To się nie wydarzyło..."
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Trump zrobił deal z Putinem. Zełenski komentuje
Filip Czerwiński
imageTitle
Legii grozi ponad milion złotych kary
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot
BIZNES
Huragan Isaias przed uderzeniem w ląd
Ostatnie godziny na przygotowanie. "Spadajcie stamtąd"
METEO
Władimir Putin, Donald Trump
Trump dogadał się z Putinem. Na rynek ma trafić rosyjski olej napędowy
BIZNES
imageTitle
Przed Hurkaczem dokonało tego tylko trzech
EUROSPORT
Antonio Tajani informuje o próbach cyberataków na obiekty olimpijskie (zdjęcie informacyjne)
Haker użył prostego hasła. Tak włamał się do państwowego rejestru
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Tylko politycy prawicy mogą coś takiego wymyślić"
Fakty po Faktach
imageTitle
"Prawie niemożliwe". Djoković pod wrażeniem Hurkacza
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica