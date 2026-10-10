Polska Kontrole w szkołach, szef policji o nagraniu z ataku, porozumienie Trumpa z Putinem Oprac. Adam Styczek |

Podwyższony stan bezpieczeństwa w szkołach. Liczne zatrzymania uczniów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski

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Kontrole w szkołach

Policja przekazała, że skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymano 59 osób. Kilka godzin wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że "nie potwierdzają się żadne informacje" na temat rzekomego "challenge'u" w szkołach.

Szef MSWiA przekazał też, że "dziś jakiekolwiek informacje mówiące o tym, że te trzy wydarzenia w szkołach, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą powiązane, nie znajduje potwierdzenia w faktach".

Chodzi o ataki w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem oraz udaremniony atak w Sierpcu.

Funkcjonariusz policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim Źródło zdjęcia: PAP/Przemysław Piątkowski

Szef policji o nagraniu 15-latka

Komendant główny policji Marek Boroń opisał nagranie sprawcy ataku na szkołę pod Wyszkowem. Opowiedział, że widać, jak w pewnym momencie nastolatek uświadamia sobie, co zrobił. Widzimy dziecko pogubione, opuszczone, które potrzebuje pomocy realnej - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24.

W czwartek w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem 15-latek zaatakował ostrym narzędziem pracowników szkoły podstawowej. W wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Dyrektor placówki i nauczycielka, którzy powstrzymali napastnika, zostali ranni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Na nagraniu widać, jak "uświadamia sobie, co zrobił" Fakty po Faktach

Trump zawarł porozumienie z Putinem

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Rosja zgodziła się niezwłocznie dostarczyć na rynek amerykański i globalny ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Miał to być wynik "niezwykle udanej" rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Trump przekazał, że w krótkim czasie Rosja dostarczy kolejne trzy miliony ton diesla - w zależności od stanu technicznego tamtejszych rafinerii - a także przekaże dodatkowe 500 tysięcy ton w listopadzie oraz milion ton niedługo później.

Pokojowa Nagroda Nobla przyznana

Laureatką Pokojowej Nagrody Nobla 2026 została Navanethem "Navi" Pillay. "Zaangażowanie Navi Pillay na rzecz sprawiedliwości i godności ludzkiej stanowi źródło nadziei i inspiracji dla wszystkich, którzy dążą do budowania bardziej pokojowego świata" - uzasadniał Norweski Komitet Noblowski.

W 2003 roku została mianowana sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, gdzie zasiadała w Izbie Apelacyjnej do sierpnia 2008 roku. Również w 2008 roku Pillay została Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i na tym stanowisku pozostała do 2014 roku.

Hurkacz lepszy od Djokovicia

Po raz pierwszy w karierze Hubert Hurkacz pokonał Novaka Djokovicia. Po ośmiu porażkach polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6:4, 6:3 w 2. rundzie turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju.

Kolejnym rywalem Polaka będzie Yi Zhou. 277. w rankingu Chińczyk, który od organizatorów dostał dziką kartę, niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 24. Włocha Lorenzo Musettiego 7:6 (9-7), 3:6, 7:6 (7-1).