Polska Romanowski z listem żelaznym, atak na pilota samolotu, tajemnicza przesyłka do ŻW Adam Styczek |

Żurek o liście żelaznym dla Romanowskiego: ta decyzja jest zaskarżalna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak / PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

List żelazny dla Marcina Romanowskiego

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o wydaniu listu żelaznego wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego. Prokurator złożył sprzeciw wobec tego zarządzenia.

Na decyzję sądu zareagował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego" - napisał w serwisie X.

Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry.



Prokuratura złoży ZAŻALENIE na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.



Spójrzmy prawdzie w oczy: kto jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 30, 2026 Rozwiń Źródło: X

Atak na pilota w samolocie do Izraela

Na pokładzie linii Flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznego w przebiegłu incydentu. Drugi pilot miał próbować przejąć stery maszyny, atakując pierwszego pilota. Samolot zmienił kurs i wylądował w Arabii Saudyjskiej.

Dane ze źródeł publicznych wskazują, że około dwóch godzin po starcie Boeing raptownie zanurkował, spadając w ciągu minuty z wysokości dziesięciu tysięcy do pięciu tysięcy metrów, a jednocześnie gwałtownie zwiększył prędkość. Następnie na kilka sekund powrócił na wysokość ponad sześć tysięcy metrów, po czym znów zanurkował, tym razem spadając poniżej czterech tysięcy metrów.

Lot FZ1073

Pilot, który dokonał ataku, został aresztowany i jest przesłuchiwany przez władze Arabii Saudyjskiej - przekazał premier Izraela Benjamin Netanjahu. Jak relacjonował, "dźgnął on pierwszego pilota i próbował doprowadzić do katastrofy maszyny".

Tajemnicza przesyłka do Żandarmerii Wojskowej

Do placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie dotarła przesyłka, "co do zawartości której były wątpliwości". Trzy osoby, które miały z nią kontakt, trafiły do szpitala. Rzecznik Żandarmerii Wojskowej w rozmowie z TVN24 nie potwierdził informacji podawanej przez media, że paczka pochodziła z Niemiec.

Prokuratorskie śledztwo w sprawie PZPN

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Nożnej - ustalił reporter "Czarno na białym" Artur Warcholiński.

Chodzi o umowę pomiędzy federacją a pośrednikiem, spółką Publicon Sport. Śledczy mówią o szkodzie majątkowej wielkich rozmiarów, w kwocie nie mniejszej niż cztery miliony złotych.

Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii

Niedługo po tym, jak selekcjoner Jorge Jesus przekazał na konferencji prasowej, że Cristiano Ronaldo "będzie trenował" przed czwartkowym meczem z Danią w Lidze Narodów, piłkarz opuścił zgrupowanie. Jak podały portugalskie media, przyleciał po niego samolot, którym wieczorem odleciał do Madrytu. Sam Ronaldo opublikował też krótkie oświadczenie.

"W odpowiednim czasie opowiem wszystkim Portugalczykom o powodach, które motywowały mnie do opuszczenia reprezentacji narodowej, dla której zawsze się poświęcałem" - napisał.