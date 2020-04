Były więzień Auschwitz, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Pięć lat temu zmarł Władysław Bartoszewski

Bartoszewski przed blokiem 06.12.| Czarnoskórzy walczący o wolność Polski to historia, którą nie wszyscy znają albo chcą znać. Fakt, że odkłamywać trzeba dziś nawet historię Władysława Bartoszewskiego to i skandal, i wyjątkowy dowód na brak przyzwoitości (nawiązując do słynnych słów samego Bartoszewskiego). Po tym, jak ze strony dziennikarzy publicznej telewizji padły sugestie podważające wojenne losy byłego więźnia Auschwitz, losy te przypomni Marcin Gutowski. tvn24