Piebiak nie będzie sędzią Sądu Najwyższego. KRS odrzuciła jego kandydaturę

Sędzia Łukasz Piebiak nie zostanie sędzią Sądu Najwyższego. Jego kandydatura została odrzucona w czwartek przez Krajową Radę Sądownictwa. Wcześniej został zarekomendowany jako kandydat do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W maju Krajowa Rada Sądownictwa zarekomendowała nominację sędziego Łukasza Piebiaka do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Za kandydaturą sędziego Łukasza Piebiaka do NSA głosowało 12 członków nowej KRS, pięć osób było przeciw. Piebiak to były wiceminister sprawiedliwości, zastępca Zbigniewa Ziobry.