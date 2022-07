Na widok policjantów zjechał z drogi. Twierdził, że postanowił odwiedzić ciocię, kobieta go nie znała

20-latek z Podlasia nie powinien wsiadać za kierownicę, bo wcześniej sąd nałożył na niego zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna, który miał przy sobie narkotyki, na widok policjantów zjechał z drogi na najbliższą posesję. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że planował odwiedzić mieszkającą tam ciocię. Kobieta - która rodziną mężczyzny nie jest - pokrzyżowała mu szyki. Powiedziała mundurowym, że nie zna 20-latka i pierwszy raz widzi go na oczy.

W czwartek po południu uwagę policjantów z Piątnicy zwrócił kierowca audi. Mężczyzna, na widok funkcjonariuszy, zjechał na najbliższą posesję. - 20-latek tłumaczył policjantom, że przyjechał do cioci w odwiedziny. Jednak właścicielka posesji nie potwierdziła tej wersji i powiedziała, że nie zna mężczyzny, którego widzi pierwszy raz na oczy - przekazuje Justyna Janowska z policji w Łomży.

Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i woreczki z narkotykami

Okazało się, że mężczyzna kłamał, bo miał - orzeczony w tym roku - sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu. - W trakcie dalszej kontroli na jaw wyszło, że nie jest to jego jedyne przewinienie. W portfelu 20-latka funkcjonariusze znaleźli przezroczystą torebkę z białym proszkiem. Kolejne narkotyki wywęszył policyjny pies Pakiet - relacjonuje Janowska. I dodaje, że pies wskazał swojemu przewodnikowi fotel kierowcy, gdzie znajdowała się druga przezroczysta torebka z białym proszkiem. Wstępne badania wykazały, że w woreczkach była amfetamina.

20-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzuty posiadania substancji psychotropowych oraz niestosowania się do sądowego zakazu. Pobrano od niego także krew do badań, by sprawdzić, czy nie prowadził auta pod wpływem narkotyków.