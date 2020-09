Wyłamała się z linii partii w sprawie "Piątki dla zwierząt". Czy coś grozi Jadwidze Emilewicz?

Z pewnością koledzy i koleżanki zapytają o powód odmiennej decyzji minister Jadwigi Emilewicz, ale w Porozumieniu nie obowiązywała dyscyplina, jeśli chodzi o to głosowanie - powiedziała rzeczniczka partii Magdalena Sroka. Pytana była o możliwe konsekwencje dla wicepremier i szefowej resortu rozwoju, która jako jedyna posłanka Porozumienia głosowała za nowelizacją ustawy o ochronie praw zwierząt.

Emilewicz miała się tłumaczyć

Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka pytana o te doniesienia odpowiedziała w poniedziałek, że wicepremier nie spotkają żadne konsekwencje w szeregach partii. Poinformowała, że w tym tygodniu planowane jest spotkanie prezydium Porozumienia, ale "takiego punktu nie ma w planie posiedzenia". - Z pewnością koledzy i koleżanki zapytają o powód odmiennej decyzji minister Emilewicz, ale chciałabym też zaznaczyć, że nie obowiązywała dyscyplina w Porozumieniu, jeśli chodzi o to głosowanie, dlatego złożenie wyjaśnień to za dużo powiedziane. Pewnie rozmowa na ten temat będzie, ale to nie będzie kwestia żadnego wyciągania konsekwencji od wicepremier Emilewicz - dodała.