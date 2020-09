Zakończenie "strasznego procederu" vs "dobra droga do likwidacji polskiego rolnictwa"

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt i poinformował, że gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. Liczymy na ponadpartyjne poparcie w tej sprawie - zaznaczył.

"Lobby futrzarskie jest niezwykle silne"

Poparcie dla proponowanych przez PiS zmian zadeklarowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska. - To są postulaty, o których mówię od lat, więc cieszę się, że partia rządząca zgłasza taki projekt - stwierdziła.

Piekarską szczególnie cieszy fakt, iż wśród założeń projektu PiS jest zakaz hodowli zwierząt na futra. - Nie udało się wprowadzić tego w zeszłej kadencji, może w tej uda się uzyskać taką większość ponad politycznymi podziałami. Lobby futrzarskie jest niezwykle silne, związane też z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, więc sądzę, że nie będzie to łatwe, ale nadzieja jest, że uda się wreszcie ten straszny proceder, wzorem innych państw, zakończyć - zaznaczyła posłanka KO.

Przypomniała, że na rozpatrzenie czeka też w Sejmie projekt jej autorstwa dotyczący m.in. wprowadzenia zakazu występów zwierząt w cyrkach. - Sądzę, że nad tymi dwoma projektami będziemy szybko procedować - powiedziała Piekarska. W planach posłanka KO ma także zgłoszenie propozycji legislacyjnej, która zmierzałaby do stworzenia instytucji Rzecznika Praw Zwierząt.

"Wyjątkowo, muszę powiedzieć, że tym razem się z prezesem Kaczyńskim zgadzam"

- My zagłosujemy za tą ustawą - powiedział poseł Adrian Zandberg z Lewicy. - Uważam, że najwyższy czas, żebyśmy w Polsce, jeżeli chodzi o humanitarne traktowanie zwierząt, zaczęli przestrzegać normalnych, europejskich standardów - dodał w rozmowie z TVN24.

Stwierdził, że "nie ma w tej sprawie żadnych wątpliwości". - Jedyne wątpliwości jakie mam dotyczą tego, czy Jarosław Kaczyński znowu nie wykona obrotu o 180 stopni i nie zmieni zdania w tej sprawie tak jak to się już raz stało. Przypomnijmy - te propozycje już leżały na stole i okazało się, że wpływ garstki szemranych biznesmenów na Prawo i Sprawiedliwość i na to, jak głosują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, okazał się większy niż kierownictwa partii. Mam nadzieję, że ta historia się nie powtórzy, bo naprawdę kibicuję gorąco temu, żeby to rozwiązanie weszło w życie - stwierdził poseł.