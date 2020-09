Wiceminister: niektóre rzeczy należy bardzo radykalnie uregulować

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik odniósł się do sprawy w "Sygnałach Dnia" radiowej Jedynki. Pytany był, czy koalicja Zjednoczonej Prawicy nadal istnieje. - Przyznam się szczerze, że mam co do tego wątpliwości, także w kontekście wczorajszego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, który sprawę postawił bardzo ostro - odpowiedział. - Wydaje się, że dzisiaj jesteśmy bliżej przyspieszonych wyborów, niż byliśmy wczoraj - przyznał.

Jarosław Kaczyński "jest pamiętliwy"

Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej, skomentował, że "za dużo się dzieje na Zjednoczonej Prawicy, żeby Jarosław Kaczyński tak to zostawił". - Wszyscy wiedzą, że on jest pamiętliwy - powiedział. Według Jońskiego, Jarosław Gowin "zostawił sobie drzwi uchylone, dlatego że wstrzymał się (od głosu - red.), jednak Zbigniew Ziobro ze "swoimi ludźmi absolutnie" poprzez taką decyzję "idzie w drugą stronę".

Zdaniem szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza nie dojdzie do przedterminowych wyborów. - To tylko straszenie, że (koalicjanci) nie znajdą się na listach albo że ktoś straci stanowisko - skomentował.

Robert Winnicki z Konfederacji przyznał, że nie wie, czy wcześniejsze wybory odbędą się "szybko". - Tego się raczej nie spodziewam, bo cała ta ekipa jest przyspawana do stołków - powiedział. Zaznaczył przy tym, że "to, co już zachodzi, to przebudowa, zmiana mentalna". - To zakwestionowanie (odbyło się) u bardzo wielu ludzi, nie tylko w Solidarnej Polsce, nie tyle w samym Porozumieniu, co w PiS-ie - zwrócił uwagę.