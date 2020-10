Dziemianowicz-Bąk: to nie miastowi mierzą się z fetorem. Beger: wieś musi śmierdzieć

To nie mieszkańcy Warszawy, Wrocławia czy Gdańska mierzą się z fetorem i uciążliwością sąsiedztwa ferm futerkowych, tylko mieszkańcy wsi - zwróciła uwagę w "Tak jest" posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To komentarz w dyskusji na temat ferm futerkowych i tak zwanej "piątki dla zwierząt" oraz jej założeń. - Zapraszam wszystkich do sanatorium, do kurortów. Wieś jest od produkcji żywności, jest od tego, żeby śmierdzieć - odpowiadała była posłanka Samoobrony Renata Beger.

Senat w środę przegłosował wraz z poprawkami nowelę ustawy o ochronie zwierząt, tak zwaną "piątkę dla zwierząt". Przyjęto poprawkę wykreślającą ograniczenia dotyczące uboju rytualnego drobiu, a także przewidującą, że hodowla zwierząt na futra może być prowadzona do 1 lipca 2023 roku, a ubój rytualny do 31 grudnia 2025 roku.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy przypomniała w TVN24 relacje mieszkańców, których domy są blisko ferm futerkowych. Takie osoby często zwracają uwagę na problem setek much, a także obecności szczurów i nękającym ich smrodzie.

Mówiła, że "to z czym mamy w tej chwili do czynienia", to "konflikt między biznesem a ludźmi". - Zakaz hodowli zwierząt na futra jest wprowadzany nie tylko w celu ochrony dobrostanu zwierząt, ale również żeby ochronić mieszkańców wsi. Bo to nie miastowi, nie mieszkańcy Warszawy, Wrocławia czy Gdańska mierzą się z fetorem, smrodem, uciążliwością sąsiedztwa ferm futerkowych, tylko właśnie mieszkańcy wsi - zauważyła. Wymieniła tu, że mieszkańcy mówią, że "nawet w promieniu pięciu kilometrów od fermy futerkowej ten smród jest nie do zniesienia".

- Nie może być tak, że emeryt mieszkający na wsi, czy jest rolnikiem czy nim nie jest, nie może spokojnie otworzyć okna, bo zlatują mu się setki much do domu, dlatego że jakiś biznesmen chce prowadzić biznes oparty na cierpieniu zwierząt - stwierdziła.

Beger: ktoś ludziom wmówił, że na wsi jest jak w kurorcie

Była posłanka Samoobrony i przewodnicząca Polskiego Związku Zawodowego Rolnictwa "Wyzwolenie" Renata Beger przypomniała w "Tak jest", że jest przeciwniczką ustawy. - Nie satysfakcjonuje nas to, że Senat przyjął projekt tej ustawy - powiedziała.

Komentując wypowiedź Dziemianowicz-Bąk, była posłanka powiedziała: - A może to jest tak, że to ludzie, którzy przeprowadzają się na wieś, chcą mieć świeże powietrze, piękne krajobrazy? Dlatego, że ktoś im wmówił, że na wsi to jest jak w kurorcie.

- Ja zapraszam wszystkich do sanatorium, do kurortów. Wieś, drodzy państwo, jest od produkcji żywności - oświadczyła. Beger przekonywała, że "każdy właściciel stara się dbać o dobrostan swoich zwierząt, ponieważ od tego zależy przyszłość jego i jego gospodarstwa". - Wieś musi śmierdzieć, wieś jest od tego, żeby produkować. A fetor, o którym pani mówiła, jest w Warszawie - dodała, zwracając się do posłanki w Lewicy.

Za przyjęciem noweli z poprawkami opowiedziało się 76 senatorów: 39 z PiS, 34 z KO, 1 senator niezrzeszony i 2 z koła senatorów niezależnych. Przeciwko było 11 senatorów, z czego 7 z PiS, 1 z KO, 3 z PSL. Od głosu wstrzymało się 10 senatorów: 7 z KO, 2 z Lewicy i 1 z koła senatorów niezależnych.

