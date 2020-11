Prawie 90 tysięcy podpisów za odwołaniem i sejmowa nagana. Wszystkie kłopoty ministra Czarnka

Petycja o odwołanie ministra Przemysława Czarnka. Podpisało się pod nią prawie 90 tysięcy osób w ramach akcji "Stop deMENtażowi edukacji". Petycja trafiła już do kancelarii premiera, ale to nie jedyny problem ministra edukacji. Musi zmierzyć się też z naganą, jaką dostał od komisji etyki poselskiej za swoje obraźliwe słowa wobec osób LGBT.

"Jestem przekonany, że Prezydium Sejmu inaczej oceni tę oczywistą dla większości Polaków sprawę"

W prezydium większość ma Prawo i Sprawiedliwość. - To było zwyczajne potknięcie językowe. Pamiętam późniejsze wypowiedzi na ten temat pana ministra Czarnka, w których on wyraźnie odróżniał ideologię od ludzi - podkreśla były minister edukacji i nauki Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości.

"Oczekujemy, iż jak najszybciej zostaną podjęte działania rządu, skutkujące odwołaniem obecnego Ministra Edukacji"

We wtorek przekazali dokument do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Ten, kto myśli tak jak minister Czarnek, ma prawo do wyrażania swoich poglądów"

Za zachęcanie do uczestnictwa w protestach albo też dawanie możliwości do uczestnictwa minister zapowiadał, że będzie blokować granty uczelniom. Na - jak mówi minister - przechył lewicowy polskich uczelni już znalazł sposób, o którym mówił na zjeździe klubów "Gazety Polskiej". - Pakiet, który będzie zwalniał nauczycieli akademickich o poglądach konserwatywnych, chrześcijańskich, narodowych z odpowiedzialności dyscyplinarnej - mówił Czarnek.

- Ten, kto myśli tak jak minister Czarnek, ma prawo do wyrażania swoich poglądów, a ten, kto myśli inaczej, już tego prawa nie ma - komentuje była minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej. Michał Wypij z Porozumienia apeluje z kolei do ludzi nauki, by w dobie pandemii "emocje deeskalować i nie wzywać, by wychodzili w całej swojej zbiorowości". Jednocześnie podkreśla, że powinno odchodzić się od "prób nacisku" w formie karania finansowego uczelni.