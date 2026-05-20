Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Peter Magyar w wywiadzie dla TVN24: są znaki, że Marcin Romanowski również opuścił Węgry

|
Marcin Romanowski
Magyar: wiele wskazuje, że Romanowski również opuścił Węgry
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Premier Węgier Peter Magyar w wywiadzie dla TVN24 ocenił, że polityk Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. Zastrzegł, że nie jest to jeszcze potwierdzona informacja.

Premier Węgier Peter Magyar w pierwszym zagranicznym wywiadzie rozmawiał z Piotrem Marciniakiem podczas podróży pociągiem z Krakowa do Warszawy.

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ Z PETEREM MAGYAREM W TVN24+

W rozmowie z dziennikarzem TVN24 komentował sprawę Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Przyznał, że spodziewał się, iż po przegranych przez Viktora Orbana wyborach obaj opuszczą Węgry.

- W czasie kampanii kilka razy wyraziłem przypuszczenie, że dzień po wyborach opuszczą Węgry. Wtedy jeszcze (Zbigniew - red.) Ziobro mówił inaczej i był pewny siebie. Później okazało się, że miałem rację. Powiedziałem, że dopóki będzie rządziła TISZA, międzynarodowi przestępcy nie będą mogli tu przebywać - podkreślił Magyar.

Peter Magyar podczas rozmowy z Piotrem Marciniakiem
Peter Magyar podczas rozmowy z Piotrem Marciniakiem
Źródło zdjęcia: TVN24

Magyar dla TVN24: są znaki, że Romanowski też opuścił Węgry

- Okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry. Z tego, co wiem, jakoś dzień przed moim zaprzysiężeniem opuścił strefę Schengen. Nie z Węgier, tylko z jakiegoś innego kraju wyjechał do USA - powiedział premier Węgier. - Przed chwilą rozmawiałem z moimi kolegami. Są znaki, że pan Romanowski również opuścił Węgry przez Serbię - powiedział Magyar i zastrzegł, że to nie jest jeszcze potwierdzona informacja.

ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"

Aleksandra Sapeta

Posłowie PiS z zarzutami

Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości z okresu rządów PiS. Prokuratura Krajowa sformułowała pod jego adresem oraz pod adresem byłego szefa resortu Zbigniewa Ziobry zarzuty w sprawie nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Obaj politycy otrzymali ochronę międzynarodową na Węgrzech, kiedy premierem kraju był Viktor Orban. Wobec Romanowskiego w połowie lutego warszawski sąd wydał ponownie europejski nakaz aresztowania (ENA). Wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry jest w sądzie i czeka na decyzję.

We wtorek rozpoczęła się pierwsza zagraniczna wizyta Magyara, który 9 maja został zaprzysiężony na premiera Węgier. W ciągu dwóch dni odwiedza Kraków, Warszawę oraz Gdańsk. Z Polski uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

OGLĄDAJ: Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry
pc

Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24 PAP
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
33 min
pc
"24 godziny później już nie żył"
Wywiad medyczny
29 min
pc
Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców
Superwizjer
Udostępnij:
Tagi:
Peter MagyarZbigniew ZiobroMarcin RomanowskiPrawo i SprawiedliwośćWęgry
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Pentagon o żołnierzach USA w Europie. Jest oświadczenie
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
Świat
John Travolta, 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes
Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód
Kultura i styl
prostata shutterstock_2321688761
Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
Zdrowie
warszawa samochody auta ulica
Nowa marka aut na polskich drogach? "To może być impuls"
Łukasz Figielski
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Rezygnacja po finale Eurowizji. W tle głosy na Polskę
Kultura i styl
Premier Węgier Peter Magyar w Warszawie
Najpierw Kraków, później Warszawa i zaskoczenie
Filip Czerwiński
kostnica autopsja shutterstock_535755880
Z sekcji zwłok do muzeum. Rodziny nic nie wiedziały
Świat
Donald Trump
Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku jeszcze nie było
Świat
"Przełomowy uścisk dłoni". A naprawdę?
"Znak poddania się Chinom"? Tak to wygląda
KONKRET24
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
Świat
Trwają prace na skrzyżowaniu Goworka i Puławskiej
Jeszcze dobrze nie skończyli, a już muszą poprawiać
Piotr Bakalarski
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Polecenie od Tuska w sprawie Ziobry. "Żeby nikt nie miał pretekstu"
Adrian Wróbel
pap_20250808_0AT (1)
Poseł KO otwarcie o swojej chorobie. "To nie jest kwestia słabości"
Zdrowie
W środę zaplanowano zgromadzenia i przemarsze w centrum
W środę manifestacja w centrum Warszawy. Utrudnienia i objazdy
WARSZAWA
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Syn potentata odzieżowego wpłacił ogromną kaucję. Chodzi o zabójstwo ojca
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
Żołnierze amerykańscy
"Polska jest zdolna siebie chronić". Wiceprezydent USA i szef Pentagonu o amerykańskich żołnierzach
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Zwrot na rynku złota. "Najgorszy możliwy czynnik"
Paulina Karpińska
Alexus Grynkewich
Dowódca sił NATO w Europie: w Sojuszu wiele się wydarzyło
Świat
9 min
pc
Magyar: okazało się, że miałem rację w sprawie Ziobry
Rozmowy TVN24+
Pawilon handlowy w alei "Solidarności" zostanie rozebrany
Obskurny pawilon zniknie. Ma być zieleń i nawiązanie do historii
Dariusz Gałązka
Istvan Ijgyarto
Jest decyzja w sprawie węgierskiego ambasadora w Polsce
Polska
8 min
pc
"Ta choroba zabija. Jako ocalała mówię: słuchajcie poleceń". MSZ odradza podróże
Fakty+
2026-05-19T144002Z_1_LWD186319052026RP1_RTRWNEV_C_1863-ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-FLOTILLA-TURKEY-SHOTS-0002
Wszyscy Polacy zatrzymani. "Siły izraelskie oddały przynajmniej jeden strzał"
Świat
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Motocyklista przeleciał nad samochodem
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz Czarzastego i niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie. Co dalej?
Patryk Michalski
Peter Magyar
Magyar dla TVN24, oświadczenie Pentagonu, zestrzelony dron
To warto wiedzieć
Ciepło, wiosna
Czy czeka nas upał? Temperatura poszybuje
METEO
To może być naprawdę gorące lato. Pogoda długoterminowa
Zanosi się na globalne zaburzenie wzorców pogody. Takie może być lato
Arleta Unton-Pyziołek

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica