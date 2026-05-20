Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Spotkanie z Wałęsą i spacer. Magyar i Tusk w Gdańsku

|
Peter Magyar i Donald Tusk przed Dworem Artusa w Gdańsku
Peter Magyar i Donald Tusk na spacerze po ulicy Długiej w Gdańsku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa
Dzięki Peterowi Magyarowi Węgry wracają do Europy - powiedział premier Donald Tusk, który razem z szefem węgierskiego rządu odwiedził w środę Gdańsk. - Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby dalej wzmacniać łączącą nas przyjaźń - mówił Magyar do zgromadzonych w historycznym centrum miasta. Wcześniej obydwaj premierzy spotkali się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

Środa była drugim i ostatnim dniem oficjalnej wizyty premiera Węgier Petera Magyara w Polsce. We wtorek przyleciał on do Krakowa, skąd wieczorem pociągiem przyjechał do Warszawy. W środę Magyar odbył szereg spotkań: z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim, a także marszałkami Sejmu i Senatu, Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską. Następnie razem z Tuskiem poleciał do Gdańska, dokąd przybył po godz. 15.

>>> Śledź relację wizyty węgierskiego premiera w tvn24.pl

Spacer wśród tłumów

W Gdańsku premierzy odbyli wspólny spacer po historycznym centrum miasta. Na trasie od Złotej Bramy do Domu Uphagena towarzyszyli im licznie zgromadzeni na ulicy ludzie. Wielu z nich robiło sobie z Magyarem zdjęcia i ściskało mu dłoń. Nagranie ze spaceru opublikowała na X kancelaria premiera.

Następnie Magyar i Tusk weszli do Domu Uphagena, zabytkowej kamienicy przy ulicy Długiej. Spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Rozmowa trwała około pół godziny. Po jej zakończeniu Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Peterem Magyarem i Lechem Wałęsą. "W 1989 i 2023 roku Polacy powiedzieli dokładnie to samo, co Węgrzy kilka tygodni temu: wolność zawsze zwycięża" - napisał premier.

"Nie lękajcie się!"

Obaj premierzy kontynuowali spacer ulicą Długą do Dworu Artusa, gdzie wygłosili krótkie przemówienia. - Dzień dobry - zaczął po polsku Magyar. - Było to moje marzenie, aby zacząć stąd - ciągnął już po angielsku węgierski premier, dla którego była to pierwsza zagraniczna podróż od objęcia urzędu. - To ogromny przywilej i prawdziwa przyjemność, że mogę tu być - powiedział.

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy - i myślę, że wszyscy Węgrzy też zrobią wszystko, co w ich mocy - aby dalej wzmacniać łączącą nas przyjaźń - zadeklarował Magyar. Zakończył wystąpienie apelem skierowanym do Węgrów.- Nie lękajcie się! - wezwał, przywołując słowa papieża Jana Pawła II.

Magyar w Gdańsku: to ogromny przywilej i prawdziwa przyjemność, że mogę tu z wami być

- Wszystko, co dobre w Europie, zaczęło się w Gdańsku. Wszystko, co dobre w Europie, niedawno na nowo zaczęło się w Budapeszcie - mówił z kolei premier Tusk. - Twoja wizyta tutaj, w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, to bardzo ważny znak, że europejska wiosna znów wystartowała, tak, jak kiedyś Wiosna Ludów - zwrócił się do Magyara.

Tusk przypomniał też niedawną kampanię przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Podkreślił, że Magyar podjął wówczas "walkę o wszystko". - O Węgry wolne od korupcji, o Węgry wolne od zepsutej władzy, o Węgry, które wracają dzięki niemu do Europy, też o przyjaźń polsko-węgierską - wyliczał.

Był to ostatni punkt programu wizyty węgierskiego premiera w Polsce. W czwartek rano Peter Magyar uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

Peter Magyar i Donald Tusk na spacerze w Gdańsku
Peter Magyar i Donald Tusk na spacerze w Gdańsku
Źródło zdjęcia: TVN24
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
1 godz 25 min
pc
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
Piotr Jacoń
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
Sekcja Archeo
Udostępnij:
Tagi:
Peter MagyarDonald TuskGdańskWęgry
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
sejm-0001
Na widok posłanki zaczął udawać lokomotywę. "Kupię kwiaty"
Monika Winiarska
Ben-Gvir 02 sklej
"Świadomie zaszkodziłeś naszemu państwu". Burza po nagraniu ministra
Świat
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty i areszt dla policjantki
Łódź
Ziemia zatrzęsła się w Danii
Trzęsienie ziemi niedaleko Kopenhagi
METEO
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Podczas konferencji Google I/O w Mountain View w Kalifornii zaprezentowano nowe pole wyszukiwania
Google zapowiada największą zmianę od 25 lat
BIZNES
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
Kultura i styl
Donald Trump
Trump grozi. "Być może będziemy musieli uderzyć jeszcze mocniej"
Świat
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory są w katastrofalnym stanie. Jerozolimskie dwa miesiące bez tramwajów
Piotr Bakalarski
Komisja Europejska
Zmiany w polskim KPO. Jest decyzja Komisji Europejskiej
BIZNES
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
Polska
za grosz sprawiedliwości
Panią Darię państwo zawiodło, ale jest dobra informacja
Katowice
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Polska
Protest NSZZ "Solidarność" w Warszawie
Związkowcy przeszli przez Warszawę. Duży protest antyrządowy
WARSZAWA
Drzewo park lato meteo ciepło pogoda słońce
Zbliżymy się do 30 stopni. Kiedy zrobi się ciepło
METEO
Peter Magyar, Lech Wałęsa i Donald Tusk
Premierzy spotkali się z Wałęsą. Tłumy w Gdańsku
RELACJA
Cezary Tomczyk
Rozmowy w Białym Domu. Tomczyk o "najważniejszym wniosku"
Świat
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
Kujawsko-Pomorskie
40-latek przelał na podane konto blisko 43 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Na jej konta wpływały pieniądze od oszukanych
Wrocław
Burza
Gdzie jest burza? Tu grzmi i mocniej pada
METEO
Policjanci prowadzili pościg za motorowerzystą
Trzy promile i zakaz prowadzenia. Uciekał przez pola i lasy
WARSZAWA
deszcz parasol miasto neony AdobeStock_221305613
Nocą lokalnie popada, w dzień będzie się błyskać
METEO
2026-05-19T144002Z_1_LWD186319052026RP1_RTRWNEV_C_1863-ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-FLOTILLA-TURKEY-SHOTS-0002
Wszyscy Polacy zatrzymani. "Siły izraelskie oddały przynajmniej jeden strzał"
Świat
30 min
2005_super_joanna_s_3
Premiera"Nie potrafiłam logicznie myśleć". Jak Joanna S. wyjaśnia wielomilionowe oszustwa?
Superwizjer
Prace przed Halą Mirowską
Przed Halą Mirowską odkryto historyczny bruk. Został rozebrany
Dariusz Gałązka
Jeden z nieprawidłowo zaparkowanych samochodów
217 mandatów za parkowanie, 101 aut z blokadami na kołach
Katowice
Zbigniew Ziobro
Wojaże Ziobry. Co wiadomo o wyjeździe do USA?
Sebastian Zakrzewski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica