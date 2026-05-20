Polska Spotkanie z Wałęsą i spacer. Magyar i Tusk w Gdańsku Mikołaj Gątkiewicz |

Peter Magyar i Donald Tusk na spacerze po ulicy Długiej w Gdańsku

Środa była drugim i ostatnim dniem oficjalnej wizyty premiera Węgier Petera Magyara w Polsce. We wtorek przyleciał on do Krakowa, skąd wieczorem pociągiem przyjechał do Warszawy. W środę Magyar odbył szereg spotkań: z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim, a także marszałkami Sejmu i Senatu, Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską. Następnie razem z Tuskiem poleciał do Gdańska, dokąd przybył po godz. 15.

Spacer wśród tłumów

W Gdańsku premierzy odbyli wspólny spacer po historycznym centrum miasta. Na trasie od Złotej Bramy do Domu Uphagena towarzyszyli im licznie zgromadzeni na ulicy ludzie. Wielu z nich robiło sobie z Magyarem zdjęcia i ściskało mu dłoń. Nagranie ze spaceru opublikowała na X kancelaria premiera.

Następnie Magyar i Tusk weszli do Domu Uphagena, zabytkowej kamienicy przy ulicy Długiej. Spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Rozmowa trwała około pół godziny. Po jej zakończeniu Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Peterem Magyarem i Lechem Wałęsą. "W 1989 i 2023 roku Polacy powiedzieli dokładnie to samo, co Węgrzy kilka tygodni temu: wolność zawsze zwycięża" - napisał premier.

In 1989 and 2023, Poles said the exact same thing Hungarians did a few weeks ago: freedom always wins. pic.twitter.com/4N68aPj1Ia — Donald Tusk (@donaldtusk) May 20, 2026 Rozwiń Źródło: X/Donald Tusk

"Nie lękajcie się!"

Obaj premierzy kontynuowali spacer ulicą Długą do Dworu Artusa, gdzie wygłosili krótkie przemówienia. - Dzień dobry - zaczął po polsku Magyar. - Było to moje marzenie, aby zacząć stąd - ciągnął już po angielsku węgierski premier, dla którego była to pierwsza zagraniczna podróż od objęcia urzędu. - To ogromny przywilej i prawdziwa przyjemność, że mogę tu być - powiedział.

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy - i myślę, że wszyscy Węgrzy też zrobią wszystko, co w ich mocy - aby dalej wzmacniać łączącą nas przyjaźń - zadeklarował Magyar. Zakończył wystąpienie apelem skierowanym do Węgrów.- Nie lękajcie się! - wezwał, przywołując słowa papieża Jana Pawła II.

- Wszystko, co dobre w Europie, zaczęło się w Gdańsku. Wszystko, co dobre w Europie, niedawno na nowo zaczęło się w Budapeszcie - mówił z kolei premier Tusk. - Twoja wizyta tutaj, w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, to bardzo ważny znak, że europejska wiosna znów wystartowała, tak, jak kiedyś Wiosna Ludów - zwrócił się do Magyara.

Tusk przypomniał też niedawną kampanię przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Podkreślił, że Magyar podjął wówczas "walkę o wszystko". - O Węgry wolne od korupcji, o Węgry wolne od zepsutej władzy, o Węgry, które wracają dzięki niemu do Europy, też o przyjaźń polsko-węgierską - wyliczał.

Był to ostatni punkt programu wizyty węgierskiego premiera w Polsce. W czwartek rano Peter Magyar uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

