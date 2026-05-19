Nowy premier Węgier przyleciał do Polski wraz z delegacją austriackimi liniami lotniczymi, lądując na lotnisku w Balicach po godzinie 14. W Krakowie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel.

Szef węgierskiego rządu złożył kwiaty między innymi przed Pomnikiem św. Jana Pawła II na dziedzińcu katedry wawelskiej. Powiedział, że hasło papieża Polaka - "nie lękajcie się" - sam często powtarzał w czasie kampanii wyborczej.

Konferencja prasowa i pytanie o Ziobrę

Po spotkaniu z kardynałem Peter Magyar wziął udział w konferencji prasowej, na której podkreślił, że wybór Polski jako swojej pierwszej zagranicznej wizyty na urzędzie premiera uważa za wielki zaszczyt. Wyraził opinię, że "stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić tam, na ten wysoki poziom, na którym kiedyś były".

Zapytany o ucieczkę Zbigniewa Ziobry do USA, Magyar odparł, że dowiedział się o niej z prasy. Jak mówił, z informacji węgierskiego rządu wynika, że były minister sprawiedliwości "nie opuścił Węgier poprzez granicę Schengen", więc "najprawdopodobniej opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu jakiegoś innego kraju UE".

Zaznaczył też, że do wyjazdu posłów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego - obu polityków PiS, którzy ukrywali się na Węgrzech przed polskimi organami ścigania - doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu, które odbyło się 9 maja.

Po zakończeniu briefingu premier Magyar rozmawiał z oczekującymi na niego na Wawelu Węgrami mieszkającymi w Polsce. Następnie spacerował po wzgórzu wawelskim, zwiedził dziedziniec arkadowy zamku i ogrody.

Spacer po Krakowie i podróż do Warszawy

Po wizycie na Wawelu premier Magyar przeszedł Drogą Królewską na Rynek Główny. Przed siedzibą magistratu na gościa oczekiwał prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Obaj politycy zamienili kilka zdań.

- To była kurtuazyjna rozmowa. Powitałem pana premiera w Krakowie, życzyłem powodzenia i powiedziałem, że większość z Polaków bardzo się cieszy z tego, że wygrał i że Węgry wróciły do Europy - przekazał Miszalski.

Pobyt w stolicy Małopolski szef węgierskiego rządu zakończył krótką wizytą w Kościele św. Barbary na Placu Mariackim. Następnie na stacji Kraków Główny wsiadł w pociąg do Warszawy, gdzie dotarł przed godziną 21. Wysiadł na stacji Warszawa Zachodnia - podczas gdy dziennikarze czekali na niego na stacji Warszawa Centralna.

W środę rozpocznie się oficjalna część wizyty w Polsce. Peter Magyar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu - Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską. W środę planuje przyjechać się do Gdańska, gdzie zobaczy się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

