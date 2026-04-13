Magyar o Ziobrze i Romanowskim: jeżeli nie wyjechali, poddamy ich ekstradycji Justyna Sochacka

Peter Magyar, lider ugrupowania TISZA, które zwyciężyło w niedzielę w wyborach parlamentarnych, został zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej o przebywających na Węgrzech polityków PiS: byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i jego byłego zastępcę Marcina Romanowskiego, którzy otrzymali tam azyl polityczny.

Magyar zapowiedział jeszcze przed wyborami, że po utworzeniu przez niego rządu Ziobro i Romanowski zostaną wydani Polsce "pierwszego dnia".

Magyar: Ziobro i Romanowski nie zostaną na Węgrzech długo

- Myślę, że bardzo jasno mówiłem na ten temat wcześniej, kiedy zasugerowałem, że nie powinni kupować żadnych mebli na Węgrzech (...) bo tutaj długo nie zabawią - powiedział lider TISZY. Dodał, że "my na Węgrzech nie będziemy azylem dla międzynarodowych przestępców". Zaznaczył, że to nie dotyczy tylko Ziobry i Romanowskiego.

- Mogę tylko zasugerować panu Ziobrze oraz panu Romanowskiemu, że jeżeli nie mają nic do ukrycia, to powinni wrócić do domu i powinni stanąć przed narodem - mówił Magyar.

Przypomniał, że Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc, jak dodał, "musi znać polski system sądowy". - Powinien oczyścić swoje nazwisko z tych oskarżeń - ocenił.

- Znajdziemy zatem metodę. No chyba że już wyjechali. Ale jeżeli nie wyjechali, to poddamy ich ekstradycji do Polski - zapowiedział.

Obecnie tylko za Romanowskim został wydany europejski nakaz aresztowania (ENA). W przypadku Ziobry jego obrońcy odwlekają procedurę i decyzja sądu jeszcze nie zapadła, chociaż taki wniosek został złożony.

Zarzuty wobec Ziobry i Romanowskiego

Wobec Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej, która zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Na początku listopada ubiegłego roku Sejm uchylił Ziobrze immunitet poselski i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Zarzuty wobec Marcina Romanowskiego również dotyczą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

