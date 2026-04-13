Magyar o Ziobrze i Romanowskim: jeżeli nie wyjechali, poddamy ich ekstradycji

Nie będziemy azylem dla międzynarodowych przestępców - powiedział lider zwycięskiej partii TISZA Peter Magyar zapytany o sprawę polityków PiS Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Zapowiedział, że "jeżeli nie wyjechali", to zostaną poddani ekstradycji do Polski.

Peter Magyar, lider ugrupowania TISZA, które zwyciężyło w niedzielę w wyborach parlamentarnych, został zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej o przebywających na Węgrzech polityków PiS: byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i jego byłego zastępcę Marcina Romanowskiego, którzy otrzymali tam azyl polityczny.

Magyar zapowiedział jeszcze przed wyborami, że po utworzeniu przez niego rządu Ziobro i Romanowski zostaną wydani Polsce "pierwszego dnia".

Magyar: Ziobro i Romanowski nie zostaną na Węgrzech długo

- Myślę, że bardzo jasno mówiłem na ten temat wcześniej, kiedy zasugerowałem, że nie powinni kupować żadnych mebli na Węgrzech (...) bo tutaj długo nie zabawią - powiedział lider TISZY. Dodał, że "my na Węgrzech nie będziemy azylem dla międzynarodowych przestępców". Zaznaczył, że to nie dotyczy tylko Ziobry i Romanowskiego.

- Mogę tylko zasugerować panu Ziobrze oraz panu Romanowskiemu, że jeżeli nie mają nic do ukrycia, to powinni wrócić do domu i powinni stanąć przed narodem - mówił Magyar.

Przypomniał, że Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc, jak dodał, "musi znać polski system sądowy". - Powinien oczyścić swoje nazwisko z tych oskarżeń - ocenił.

- Znajdziemy zatem metodę. No chyba że już wyjechali. Ale jeżeli nie wyjechali, to poddamy ich ekstradycji do Polski - zapowiedział.

Obecnie tylko za Romanowskim został wydany europejski nakaz aresztowania (ENA). W przypadku Ziobry jego obrońcy odwlekają procedurę i decyzja sądu jeszcze nie zapadła, chociaż taki wniosek został złożony.

Zarzuty wobec Ziobry i Romanowskiego

Wobec Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej, która zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Na początku listopada ubiegłego roku Sejm uchylił Ziobrze immunitet poselski i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Zarzuty wobec Marcina Romanowskiego również dotyczą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica