"Rozpoczynamy zbieranie podpisów". Nauczyciele chcą podwyżek i zmian w naliczaniu pensji

Wniosek o zarejestrowanie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej związkowcy złożyli 12 lutego. Dostarczyli wówczas do marszałek Sejmu Elżbiety Witek 1200 podpisów - do złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu niezbędnych jest ich tysiąc.

Przyjęcie przez marszałek zawiadomienia rozpoczyna procedurę zbiórki wymaganych minimum 100 tysięcy podpisów pod projektem. Komitet ma na to maksymalnie trzy miesiące. To oznacza, że podpisy powinny zostać zebrane do 20 maja. - Jestem przekonany, że tak się właśnie stanie - mówi Broniarz.