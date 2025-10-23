Szczecin walczy o 111 milionów złotych od Skarbu Państwa

Kluczowe fakty:

Szczecin walczy o dopłaty do nauczycielskich pensji. Na razie - za lata 2018-2020.

Choć miasto złożyło pozew już w grudniu 2022 roku, jeszcze za rządów PiS, proces ruszył dopiero w roku 2025 - po zmianie władzy.

W Szczecinie - podobnie jak w innych samorządach - problemy finansowe związane z utrzymywaniem oświaty przez tych kilka lat się jednak nie skończyły. Czy należy się spodziewać kolejnych pozwów?