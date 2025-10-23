Szczecin walczy o 111 milionów złotych od Skarbu Państwa

Kluczowe fakty:
- Szczecin walczy o dopłaty do nauczycielskich pensji. Na razie - za lata 2018-2020.
- Choć miasto złożyło pozew już w grudniu 2022 roku, jeszcze za rządów PiS, proces ruszył dopiero w roku 2025 - po zmianie władzy.
- W Szczecinie - podobnie jak w innych samorządach - problemy finansowe związane z utrzymywaniem oświaty przez tych kilka lat się jednak nie skończyły. Czy należy się spodziewać kolejnych pozwów?
- Samorządowcy szacują, że do oświaty muszą dokładać już około 40 miliardów złotych rocznie.
- Edukacja powinna być traktowana jak inwestycja, nie jak koszt - to zdanie, które wielokrotnie słyszałam od nauczycieli.