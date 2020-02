Sąd nakazał ujawnienie pensji nauczycieli z ich nazwiskami. "Może mieć katastrofalne skutki"

"Wspólnota Parczewska" opublikowała listę kilkudziesięciu nauczycieli z ich dokładnymi zarobkami. Związek Nauczycielstwa Polskiego prosi o interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich. – To skutek nagonki na nauczycieli – mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Spór o ujawnienie nauczycielskich płac zaczął się wiosną 2019 roku w czasie przygotowań do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. To wtedy - zwykle bezskutecznie - z wnioskami o upublicznienie pensji do dyrektorów szkół występowali m.in. przedstawiciele lokalnych mediów i organizacji pozarządowych. Wśród nich znaleźli się m.in. dziennikarze "Wspólnoty Parczewskiej", czyli pisma wchodzącego w skład "Tygodnika Lokalnego Wspólnota".