Piontkowski: przytłaczająca większość nauczycieli zarabia zdecydowanie więcej, niż minimalna krajowa

Były minister, a obecnie wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski był we wtorek gościem radia RMF FM. - Poziom wynagrodzeń nauczycieli w różnych regionach może być oceniany różnie. W Warszawie poziom wynagrodzeń zwłaszcza nauczycieli rozpoczynających pracę jest niezadawalający - przyznał.

Jednak - jego zdaniem - "w przypadku miejscowości daleko od wielkich ośrodków poziom wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych naprawdę nie jest uważany za niski". - My nie jesteśmy w stanie wyznaczyć poziomu wynagrodzeń nauczycieli na poziomie ambicji warszawskich - dodał.

Piontkowski powiedział, że "przytłaczająca większość nauczycieli zarabia zdecydowanie więcej niż minimalna krajowa", czyli 2800 złotych brutto. - Też uważam, że nauczyciel rozpoczynający pracę powinien zarabiać więcej. Do tego dążymy - zaznaczył.

Propozycja reformy

Propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki zakładają między innymi zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech - likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego - i w ich miejsce wprowadzenie jednego.

Jednocześnie MEiN chce, aby nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) zobowiązany był "do bycia dostępnym" dla uczniów i nauczycieli w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

MEiN proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Będzie ono wynosiło: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 140 procent, nauczyciela mianowanego - 181 procent, nauczyciela dyplomowanego - 219 procent kwoty bazowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone, jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia - zgodnie z propozycją MEiN - określone będą kwotowo w drodze rozporządzenia.

Nauczyciele zrzeszeni w związkach zawodowych chcieliby, by pensje nauczycieli zostały powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, co - jak przekonują - "uniezależniło by je od decyzji polityków". Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na 2021 rok wynosi 5259 złotych brutto.