Ciało mężczyzny znalezione w starym spichlerzu

Do zdarzenia doszło w Pelplinie Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 1. Ze zgłoszenia wynikało, iż jest potrzeba otwarcia pomieszczeń, w których ma znajdować się mężczyzna w stanie zagrożenia życia. Po dojeździe pierwszego zastępu strażacy stwierdzili, że jedno z pomieszczeń jest zamknięte - przekazał TVN24 kapitan Michał Myrda z Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

Jak mówił dalej, osoba, która zgłosiła sprawę, wskazała inne miejsce, w którym mógł się znajdować mężczyzna.

- Po otwarciu pomieszczenia znaleziono nieprzytomnego mężczyznę, który został ewakuowany na zewnątrz I przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Nie udało się uratować jego życia - przekazał strażak.

Poinformował też, że na miejscu znajdowały się zbiorniki z niezidentyfikowaną substancją, w związku z tym ściągnięto zastęp rozpoznania chemicznego z Gdyni, który rozpoczął pomiary. - Urządzenia strażackie nie wykazały podwyższonych wartości substancji niebezpiecznych - przekazał kapitan Myrda.

W Pelplinie odnaleziono ciało 56-letniego mężczyzny Źródło: GoogleMaps

Ciało ma zostać poddane sekcji

O sprawie mówiła też młodsza aspirant Katarzyna Ożóg, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Tczewie.

- Dziś w nocy, chwilę po godzinie 1, dyżurny tczewskiej komendy otrzymał informację o ujawnionym ciele mężczyzny w Pelplinie. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z grupy operacyjno-dochodzeniowej, którzy pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności procesowe - przekazała.

Dodała, że ciało 56-latka ma zostać poddane sekcji, która pomoże ustalić przyczynę jego śmierci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD