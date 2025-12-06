Logo strona główna
Polska

Ciało mężczyzny znalezione w starym spichlerzu

Pogotowie poinformowało o potrąceniu policjanta (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Pelplinie
Źródło: Google Earth
W Pelplinie w województwie pomorskim na terenie starego spichlerza odnaleziono ciało 56-letniego mężczyzny. Na miejscu znajdowały się zbiorniki z niezidentyfikowaną substancją, w związku z tym ściągnięto strażacki zastęp rozpoznania chemicznego. Pomiary nie wykazały podwyższonych wartości niebezpiecznych substancji. Sprawą zajmie się teraz policja.

- Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 1. Ze zgłoszenia wynikało, iż jest potrzeba otwarcia pomieszczeń, w których ma znajdować się mężczyzna w stanie zagrożenia życia. Po dojeździe pierwszego zastępu strażacy stwierdzili, że jedno z pomieszczeń jest zamknięte - przekazał TVN24 kapitan Michał Myrda z Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

Jak mówił dalej, osoba, która zgłosiła sprawę, wskazała inne miejsce, w którym mógł się znajdować mężczyzna.

- Po otwarciu pomieszczenia znaleziono nieprzytomnego mężczyznę, który został ewakuowany na zewnątrz I przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Nie udało się uratować jego życia - przekazał strażak.

Poinformował też, że na miejscu znajdowały się zbiorniki z niezidentyfikowaną substancją, w związku z tym ściągnięto zastęp rozpoznania chemicznego z Gdyni, który rozpoczął pomiary. - Urządzenia strażackie nie wykazały podwyższonych wartości substancji niebezpiecznych - przekazał kapitan Myrda.

W Pelplinie odnaleziono ciało 56-letniego mężczyzny
W Pelplinie odnaleziono ciało 56-letniego mężczyzny

Źródło: GoogleMaps
Źródło: GoogleMaps

Ciało ma zostać poddane sekcji

O sprawie mówiła też młodsza aspirant Katarzyna Ożóg, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Tczewie.

- Dziś w nocy, chwilę po godzinie 1, dyżurny tczewskiej komendy otrzymał informację o ujawnionym ciele mężczyzny w Pelplinie. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z grupy operacyjno-dochodzeniowej, którzy pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności procesowe - przekazała.

Dodała, że ciało 56-latka ma zostać poddane sekcji, która pomoże ustalić przyczynę jego śmierci.

pc

Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

TAGI:
PolicjaStraż pożarnaTczew
