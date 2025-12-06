Ciało mężczyzny znalezione w starym spichlerzu

- Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 1. Ze zgłoszenia wynikało, iż jest potrzeba otwarcia pomieszczeń, w których ma znajdować się mężczyzna w stanie zagrożenia życia. Po dojeździe pierwszego zastępu strażacy stwierdzili, że jedno z pomieszczeń jest zamknięte - przekazał TVN24 kapitan Michał Myrda z Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.
Jak mówił dalej, osoba, która zgłosiła sprawę, wskazała inne miejsce, w którym mógł się znajdować mężczyzna.
- Po otwarciu pomieszczenia znaleziono nieprzytomnego mężczyznę, który został ewakuowany na zewnątrz I przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Nie udało się uratować jego życia - przekazał strażak.
Poinformował też, że na miejscu znajdowały się zbiorniki z niezidentyfikowaną substancją, w związku z tym ściągnięto zastęp rozpoznania chemicznego z Gdyni, który rozpoczął pomiary. - Urządzenia strażackie nie wykazały podwyższonych wartości substancji niebezpiecznych - przekazał kapitan Myrda.
Ciało ma zostać poddane sekcji
O sprawie mówiła też młodsza aspirant Katarzyna Ożóg, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Tczewie.
- Dziś w nocy, chwilę po godzinie 1, dyżurny tczewskiej komendy otrzymał informację o ujawnionym ciele mężczyzny w Pelplinie. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z grupy operacyjno-dochodzeniowej, którzy pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności procesowe - przekazała.
Dodała, że ciało 56-latka ma zostać poddane sekcji, która pomoże ustalić przyczynę jego śmierci.
