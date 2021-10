Pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami o wsparciu dla opiekunów: to jest wstyd

Pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Paweł Wdówik komentował w sobotę w "Jeden na jeden" w TVN24 sytuację opiekunów, którzy od lat czekają na zmiany we wsparciu od państwa. - To jest sprawa bolesna, że to się dzieje, natomiast nie mamy narzędzia, które by nam pozwoliło bezpiecznie taką zmianę wprowadzić - mówił Wdówik.

21 października minie siedem lat, od kiedy Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że nie można różnicować opiekunów osób z niepełnosprawnościami. TK podważył wtedy przepisy uzależniające wsparcie finansowe dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością od tego, na jakim etapie życia ta niepełnosprawność została stwierdzona - czy w dzieciństwie, czy w wieku dorosłym. Uznano to za sprzeczne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Niekonstytucyjność tych przepisów zgłosili wtedy posłowie PiS.

Pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Paweł Wdówik przyznał w "Jeden na jeden" w TVN24 w sobotę, że PiS do tej pory nie zmieniło przepisów, które wtedy podważył Trybunał Konstytucyjny. - To jest sprawa bolesna, że to się dzieje, natomiast nie mamy narzędzia, które by nam pozwoliło bezpiecznie taką zmianę wprowadzić - powiedział.

Wyjaśnił, że opiekunowie osób dorosłych otrzymują w tej chwili od państwa 620 złotych co miesiąc (opiekunowie dzieci dostają około dwóch tysięcy złotych świadczenia). - To jest wstyd - stwierdził. - Od 20 miesięcy, kiedy jestem w tym rządzie, próbuję zmienić tę sytuację. Tyle tylko, że do tego potrzebna jest przede wszystkim duża ilość pieniędzy, poważne zmiany systemowe i współpraca iluśtam resortów - dodał.

