Pełnomocnik Giertycha: wczorajsza sytuacja prowadzi do wniosku, że nie doszło do ogłoszenia zarzutów

Biegli na zlecenie prokuratury wydali drugą opinię. Stwierdzili między innymi, że stan zdrowia mecenasa Giertycha nie pozwala na zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych o charakterze izolacyjnym, czyli tymczasowego aresztowania, bowiem to mogłoby spowodować dla jego zdrowia lub życia poważne niebezpieczeństwo - powiedział w sobotę we "Wstajesz i weekend" pełnomocnik Romana Giertycha, Jakub Wende. Dodał, że "sytuacja z wczoraj, prowadzi do jednoznacznego w jego ocenie wniosku, że nie doszło do ogłoszenia jego klientowi zarzutów".