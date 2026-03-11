Pełnomocniczka rządu: w sprawie SAFE nastąpił zwrot

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: w sprawie SAFE nastąpił zwrot Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska jest największym beneficjentem unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek SAFE - może z niego pozyskać około 43,7 miliarda euro, czyli prawie 187 miliardów złotych. Według deklaracji rządu, 89 procent środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Jednak Prawo i Sprawiedliwość krytykuje program i apeluje do prezydenta o zawetowanie ustawy wdrażającej SAFE.

Jak mówiła w "Kropce nad i" TVN24 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy, Wojsko Polskie potrzebuje tych pieniędzy natychmiast i nie może czekać na inne źródło finansowania, o jakim mówią prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński.

- Mamy wojnę przy naszej granicy. Wojskowi mówią: potrzebujemy pieniędzy tu i teraz. 44 miliardy to gotowa lista zakupowa, którą uruchamiamy od razu. Podpisanie umowy z Komisją Europejską, ruszają zakupy i ten sprzęt trafia na stan sił zbrojnych w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach - mówiła w programie.

"Nagle następuje zwrot"

Rozmówczyni Moniki Olejnik oceniła, że Karol Nawrocki zajął się obserwowaniem sondaży, czy podpisanie ustawy wdrażającej SAFE obniży mu poparcie czy nie. Jak zdradziła, jeszcze w grudniu 2025 roku słyszała w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, czyli organie, w którym pracują ludzie prezydenta, że "super, że pozyskaliście te pieniądze, tego wojsko potrzebuje".

- I nagle następuje zwrot, bo albo Jarosław Kaczyński tupnął nogą, to nie jest dobra informacja, albo teraz pan prezydent analizuje słupki poparcia. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi - przyznała Sobkowiak-Czarnecka.

Pełnomocniczka rządu zwróciła uwagę, że nawet Węgry wystąpiły o pożyczkę z SAFE i nie widzą w tym nic złego. - W tej ustawie, którą zaproponował Pałac Prezydencki, nie ma żadnych pieniędzy. Znaczy król jest nagi, tam nie ma pieniędzy - oceniła, mówiąc o prezydenckiej inicjatywie wykorzystania aktywów NBP do sfinansowania zakupów dla Wojska Polskiego.

Co, jeśli prezydent nie podpisze?

Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że razem z generałami ze Sztabu Generalnego i Agencji Uzbrojenia pracuje nad "planem B", czyli nad tym, jak nie stracić pieniędzy z SAFE, jeśli Karol Nawrocki zawetuje ustawę wdrażającą SAFE. Przypomniała, że sam udział w programie nie wymaga ustawy.

- Ta ustawa jest tylko o tym, jak pieniądze z mechanizmu SAFE przyjdą do Polski; to, gdzie trafią i w jaki sposób będą wydawane - tłumaczyła.

Pełnomocniczka rządu wspomniała przy tym o wątpliwościach Najwyższej Izby Kontroli wobec istniejącego, utworzonego za rządów Zjednoczonej Prawicy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych - NIK zwracał uwagę na to, że wydatki z takich funduszy są realizowane poza kontrolą parlamentu.

- Jeśli pan prezydent nie podpisze tej ustawy, nie zmienia to decyzji Komisji Europejskiej, dalej 44 miliardy euro dla Polski leżą na stole. Zmienia się to, że nie mamy już osobnego instrumentu. Prawdopodobnie te pieniądze trafią właśnie do tego wadliwego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

"Ustawa jest tylko o tym, jak pieniądze z mechanizmu SAFE przyjdą do Polski, to gdzie trafią i w jaki sposób będą wydawane" Źródło: TVN24

Jak tłumaczyła gościni "Kropki nad i", Fundusz ten jest wadliwy między innymi dlatego, że pozwala jedynie na zakup broni. - 30 procent to jest sam zakup, kwota zakupu, ale reszta to jest utrzymanie tego sprzętu - powiedziała. Po drugie, jak mówiła, FWSZ "pozwala tylko na projekty czysto wojskowe".

- Czyli nie będzie wsparcia dla Straży Granicznej, policji, Służby Ochrony Państwa i na projekty infrastrukturalne. Kluczowa jest Straż Graniczna, bo sam pan prezydent mówił o tym, że jak najszybciej to Straż Graniczna powinna przejąć większość obowiązków w ochronie wschodniej granicy - argumentowała Sobkowiak-Czarnecka.

Gościni "Kropki nad i" mówiła, że projekty infrastrukturalne dotyczą "mobilności wojskowej", czyli dostosowania dróg i torów kolejowych do przewożenia sprzętu wojskowego - z ich modernizacji jednak skorzystaliby również okoliczni mieszkańcy.

OGLĄDAJ: Sobkowiak-Czarnecka krótko o pomyśle prezydenta i szefa NBP: to jest SAFE zero pieniędzy