"Co pani pełnomocniczka robiła, kiedy prezydent Andrzej Duda w trakcie kampanii odczłowieczał ludzi?"

"Odróżnijmy jednak realne problemy od politycznych performance'ów"

Z drugiej strony wiceminister klimatu Jacek Ozdoba podkreśla, że "mniejszość, która wyraża ochoczo swoje przywiązanie do jakiś relacji seksualnych próbuje narzucić pewien styl myślenia". - Pewien styl na przykład wychowania dzieci wszystkim naokoło, a na to po prostu nie ma zgody – dodaje.

- Ja bym chciała zapytać panią rzecznik, co uważa za polityczny performance? To, że ktoś został wyzywany na ulicy, to że ktoś został pobity? - zastanawia się profesor Małgorzata Fuszara, była pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania.