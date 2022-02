Kierowcy zauważyli ciało kobiety w rowie. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę

Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę, który według prokuratorów mógł w piątek wieczorem śmiertelnie potrącić pieszą i uciec z miejsca wypadku. Do tragedii doszło w miejscowości Pękoszew (woj. łódzkie). Ciało kobiety zostało odnalezione w przydrożnym rowie.

Dodaje, że 23-latek został zatrzymany do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej.

- Najpóźniej w poniedziałek podjęte zostaną decyzje, co do ewentualnych zarzutów - mówi Kopania.

Kierowcy zobaczyli ciało w rowie

Ciało w rowie w miejscowości Pękoszew (woj. łódzkie), przy drodze krajowej numer 70, zauważyli przejeżdżający tamtędy kierowcy . Powiadomione zostało pogotowie, ale kobieta już nie żyła. Wstępne ustalenia wskazują, że prawdopodobnie doszło do potrącenia.

- Na miejscu były ślady wskazujące na to, że doszło do wypadku. Zmarła mieszkała w okolicy. Ustalono, że w piątek wieczorem 38-latka brała udział w spotkaniu towarzyskim i wyszła około godziny 19. Wszystko wskazuje na to, że niedługo potem została śmiertelnie potrącona - przekazywał prokurator w sobotę.