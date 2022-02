Kierowcy zauważyli ciało kobiety w rowie. Zarzuty dla 23-letniego kierowcy

Zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia prokuratorzy przedstawili 23-letniemu mężczyźnie. Według ustaleń śledczych, to on w piątek wieczorem śmiertelnie potrącił 38-letnią pieszą. Do zdarzenia doszło w miejscowości Pękoszew (woj. łódzkie). Ciało kobiety zostało odnalezione w przydrożnym rowie.