Wiedział, że "uderzył człowieka albo zwierzę", ciało w rowie znaleźli inni kierowcy. 23-latek aresztowany

Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku o tymczasowe aresztowanie 23-letniego kierowcy podejrzanego o śmiertelne potrącenie 38-letniej pieszej i ucieczkę z miejsca wypadku. Do tragedii doszło w piątek miejscowości Pękoszew w województwie łódzkim. Podejrzany na przesłuchaniu w prokuraturze przyznał, że wiedział, iż "w coś lub kogoś uderzył", ale odjechał, bo się wystraszył.

Prokuratorzy w poniedziałek wystąpili do sądu z wnioskiem o trzymiesięczne aresztowanie 23-latka ze względu na surową karę, która mu grozi - do 12 lat pozbawienia wolności. Wskazywali też, że w sprawie zachodzi obawa matactwa. We wtorek sąd w Rawie Mazowieckiej przyznał śledczym rację i zgodził się na zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych. A to oznacza, że 23-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym.