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Polska

Pęknięcia pasa na lotnisku w Warszawie. Loty opóźnione

Adrian Szczepański
Artur Molęda
Zespół autorów
Oprac. Adrian SzczepańskiArtur Molęda
|
Lotnisko Okęcie Chopina port lotniczy
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Na jednym z pasów startowych na Lotnisku Chopina w Warszawie pojawiły się pęknięcia. Pas został zamknięty, co może prowadzić do opoźnienia niektórych lotów.

Informację potwierdził Piotr Rudzki, rzecznik Polskich Portów Lotniczych. - Na drodze startowej pojawiły się drobne pęknięcia. Ze względu na bezpieczeństwo nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, droga musi być równa i gładka - dodał.

Prace naprawcze mają ruszyć w nocy z niedzieli na poniedziałek. - Czekamy aż temperatury spadną, bo masa do uszczelnienia pęknieć musi zastygnąć - wyjaśniał rzecznik w rozmowie z tvn24.pl. Jak dodał, w niedzielę przez upały służby lotniskowe musiały polewać jeden z pasów wodą, by go schłodzić.

Uszkodzony pas, mogą być opóźnienia

Uszkodzony pas został zamknięty, w użyciu jest tylko drugi. Mogą się pojawić opóźnienia lotów, choć - jak mówił Piotr Rudzki - nie powinny być duże, bo "cały czas jest druga droga startowa".

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Źródło: tvn24.pl
Adrian Szczepański
Adrian Szczepański
Dziennikarz tvn24.pl
Artur Molęda
Artur Molęda
Dziennikarz TVN24
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