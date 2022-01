Zmarł dyrektor z CBA, który wprowadzał i nadzorował Pegasusa

czytaj dalej

Karetka, którą w listopadzie zeszłego roku nielegalnie przewożono migrantów, trafi do szpitala w Olecku (Warmińsko-Mazurskie) - taką decyzję podjął prokurator. - Teraz, po dwóch miesiącach, posłuży do tego, do czego była przeznaczona - przekazali policjanci.