Zeznania kierującej CBA w sprawie Pegasusa. Bosacki: była jedną z niewielu, która wycofała się z tych działań

Cieszę, że nową szefową CBA została właśnie ta funkcjonariuszka, bo wiemy, że ona była jedną z niewielu, która w pewnym momencie wycofała się z tych działań i powiedziała: nie, to jest sprawa polityczna, a nie kryminalna - powiedział w "Jeden na jeden" wiceprzewodniczący sejmowej komisji do sprawy Pegasusa Marcin Bosacki (KO). Polityk odniósł się do nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy TVN24 i "Superwizjera" TVN, że kierująca CBA Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak potwierdziła zastosowanie szpiegowskiego programu wobec Krzysztofa Brejzy.

Sejm powołał w piątek członków komisji do sprawy Pegasusa. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęły się jej obrady. Szefową komisji została Magdalena Sroka z klubu PSL-TD.

Z kolei Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, pełniąca obowiązki szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, została przesłuchana w śledztwie w sprawie włamania Pegasusem do telefonu Krzysztofa Brejzy.

Wcześniej była jedną z prowadzących postępowanie CBA wymierzone w rodzinę Brejzów. Dziennikarze TVN24 i "Superwizjera" TVN nieoficjalnie ustalili, że kierująca CBA potwierdziła zastosowanie szpiegowskiego programu wobec polityka.

Bosacki: była jedną z niewielu, która wycofała się z tych działań

W sobotnim wydaniu "Jeden na jeden" do tej kwestii odniósł się wiceprzewodniczący sejmowej komisji do sprawy Pegasusa Marcin Bosacki (KO). - Ja się cieszę, że nową szefową CBA została właśnie ta funkcjonariuszka, bo wiemy, że ona była jedną z niewielu, która w pewnym momencie, widząc, jak jest szyta sprawa na Krzysztofa Brejzę w czasie, kiedy on był szefem kampanii wyborczej, największej siły opozycyjnej, wycofała się z tych działań i powiedziała: nie, to jest sprawa polityczna, a nie sprawa kryminalna - mówił.

Jak podkreślał, "Krzysztofa Brejzę inwigilowano przez równo sześć miesięcy". - Co najmniej 33 tak zwane strzały, zainstalowania na jego dwóch telefonach systemu Pegasus od kwietnia do października 2019 roku, czyli końcówka kampanii europarlamentarnej oraz cała kampania parlamentarna. Wie pan, kiedy był ostatni strzał Pegasusem w telefony Brejzy? Dwa dni po zakończonych wyborach. Nie ma takich przypadków, żeby to miało cokolwiek wspólnego z jakąkolwiek korupcją - podkreślał.

Zapytany o potencjalny udział pełniącej obowiązki szefa CBA w tej operacji, Bosacki odparł, że "jeśli miała, to tylko początkowo i ona dość szybko powiedziała 'nie'". - Rozmawiałem oczywiście z Krzysztofem Brejzą, byliśmy cztery lata ze sobą prawie ława w ławę w Senacie. Ona zachowała się tak, kiedy zobaczyła, że jest to sprawa polityczna szyta po to, żeby podsłuchiwać i inwigilować Brejzę, i się wycofała - mówił.

Krzysztof Brejza

Dopytywany, co oznacza słowo "wycofała się", Bosacki powtórzył, że "ona z całą pewnością powiedziała w pewnym momencie, że to nie jest sprawa korupcyjna, a sprawa po to, żeby nielegalnie inwigilować Krzysztofa Brejzę".

Komisja śledcza do spraw Pegasusa

W prezydium komisji śledczej do spraw Pegasusa poza Sroką i Bosackim są też Paweł Śliz (Polska 2050-TD), Tomasz Trela (Lewica) i Przemysław Wipler (Konfederacja).

W komisji zasiadają też Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński z klubu Koalicji Obywatelskiej, a także Mariusz Gosek, Marcin Przydacz, Jacek Ozdoba i Sebastian Łukaszewicz z PiS.

Pierwsze posiedzenie komisji ds. Pegasusa

Komisja śledcza ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku.

Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Będzie również badała, czy działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzone z wykorzystanie Pegasusa wobec polskich obywateli były legalne, prawidłowe i celowe.

